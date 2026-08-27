Aleksej Pokuševski uzeo pasoš Grčke: Šta je sljedeći korak?

Srpski košarkaš Aleksej Pokuševski proveo je značajan period svog života u Grčkoj...

Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved

Srpski košarkaš Aleksej Pokuševski potvrdio je da je dobio grčki pasoš, ali kaže da ta odluka nema veze sa njegovim daljim košarkaškim koracima. U reprezentaciji ga nema već neko vrijeme, a trenutno je najviše fokusiran na klupsku karijeru koju će nastaviti da gradi u Lokomotivi.

Uprkos tome što je veliki dio života proveo u Grčkoj, nisu ga zadovoljile ponude koje su stigle iz njegove druge domovine, pa se odlučio za odlazak u Rusiju i poziv Tomislava Tomovića.

"Da, postojale su priče sa većinom glavnih grčkih timova. Ali, ne želim da idem negdje gdje nisam poželjan u ulozi koju ja smatram da zaslužujem i u kojoj mogu da igram dobro u ovom trenutku karijere. Da li će do toga doći, vidjećemo? Želim da budem u nekom velikom klubu sa jakom ulogom, a sada to ne bih dobio. Bilo je ozbiljnih razgovora, ali je moj stav u ovom trenutku da ne jurim za velikim klubovima, pažnjom i parama. Sada želim samo da igram košarku, jer to me čini srećnim. To je razlog zašto sam želio u Partizan i zašto sam sada u Lokomotivi. Ne tražim ništa osim toga. Na taj način sam pričao sa svim trenerima i klubovima ovog ljeta. To su i moji menadžeri govorili klubovima, da Aleksej Pokuševski neće za pare, već da ima dobru ulogu i da mu neko vjeruje. Do tog povjerenja, gdje ću ja reći ’može’ nije došlo sa njihove strane. Što razumijem. Poslije onakve dvije sezone u Partizanu ne mogu da očekujem veće povjerenje nekih timova", rekao je Pokuševski u intervjuu za "Meridian sport".

Pokuševski nije želio da krije da je odnedavno vlasnik grčkog pasoša. Međutim, to ne znači da razmišlja da dres Srbije zamijeni grčkim, što je jasno stavio do znanja.

"Na ovu temu je odgovor samo – istina. Splet životnih okolnosti je bio takav da sam osjetljive godine proveo u Grčkoj, od 13. do 18. Svakog ljeta sam tamo, imam kuću, buduća žena mi je Grkinja. Volim tu zemlju, kao što volim i Srbiju. Osjećam se tako da bih želio da moja djeca jednog dana odrastaju u Grčkoj. Zato je i logičan slijed da se dobije pasoš. Bez presije, ništa ne jurim, kad bude trebalo da se dogodi – dogodiće se. To je normalno. Za Grčku me veže prošli život i budućnost kakvu bih volio da imam. A možda me veže i neka košarka", rekao je Pokuševski i poentirao:

"Kao što sam rekao, grčki pasoš nema veze sa košarkom", jasan je bio bivši košarkaš Partizana.

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