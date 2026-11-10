Duško Vranešević novi šef stručnog štaba Sloge iz Doboja: Nismo zaboravili igrati fudbal, cilj je bijeg sa dna

Novog stratega Dobojlija očekuje mnogo posla na "Lukama", gdje će nastojati da sa ekipom Sloge sačuva premijerligaški status.

Izvor: MONDO/Sport i mladi/Rade Šešlak

Fudbalski klub Sloga iz Doboja zvanično je predstavio novog šefa stručnog štaba. Nakon turbulentnog perioda i serije loših rezultata koji su ekipu prikovali za dno tabele, rukovodstvo kluba odlučilo je da povjerenje ukaže Dušku Vraneševiću, koji je na mjestu šefa stručnog štaba naslijedio Pericu Ognjenovića.

Uz imenovanje novog stratega, dobojski premijerligaš osvježio je i kompletan stručni štab. Vraneševićevi saradnici biće Vladan Grujić, Dražen Filipović i Marko Mazalica, dok je za rad sa čuvarima mreže zadužen trener golmana Alen Hatunić. U klub se takođe vratio i direktor Zlatko Maksimović.

Na uvodnoj konferenciji za medije, Vranešević se zahvalio upravi kluba i gradonačelniku Doboja na ukazanom povjerenju te otvoreno analizirao trenutno stanje u ekipi.

"Sigurno je da je iza Sloge turbulentan period i da dosadašnji rezultati nisu u skladu sa klupskim ambicijama. Situacija nije dobra jer se nalazimo na posljednjem mjestu na tabeli, ali duboko vjerujem da se možemo izvući. Primarni cilj nam je da izvučemo maksimum iz preostalih pet kola do zimske pauze, a onda podvučemo liniju, napravimo detaljnu analizu i vidimo kako dalje", izjavio je Duško Vranešević, novi kormilar Dobojlija.

Kao jedan od ključnih faktora trenutne krize na dobojskim "Lukama", Vranešević vidi gubitak samopouzdanja unutar svlačionice. Statistika potvrđuje dubinu problema - Sloga je do sada postigla najmanje golova u prvenstvu (svega osam), a primila čak 21, što ukazuje na potrebu za ozbiljnim korekcijama u svim segmentima igre.

"Igrači nisu zaboravili igrati fudbal; taj kvalitet su pokazali na samom startu prvenstva kada su vezali pet ili šest mečeva bez poraza. Međutim, kada kola krenu nizbrdo, psihološki pad je neminovan. Zato ćemo u narednom periodu najviše raditi upravo na psihološkom planu i povratku vjere u vlastite mogućnosti. Treba nam jedna pobjeda i jedan dobar rezultat da u potpunosti preokrenemo situaciju", jasan je novi strateg "crveno-bijelih".

Kada je riječ o igračkom kadru, Vranešević je naglasio da promjena do zime neće biti. Svi fudbaleri su pod ugovorom i imaće ravnopravnu šansu da se nametnu novom stručnom štabu kroz predstojeće izazove.

Reprezentativna pauza stigla je u idealnom trenutku za konsolidaciju redova, iako novog trenera čeka vatreno krštenje već sutra. Sloga u Laktašima igra meč osmine finala Kupa Republike Srpske, dok je glavni prvenstveni ispit zakazan za gostovanje zeničkom Čeliku.

"Ambicija svakog trenera mora biti pobjeda u svakom susretu. Liga je izuzetno izjednačena i svako svakoga može pobijediti, a timovi koji budu imali najmanje oscilacija biće u prednosti. Gostovanje Čeliku je naša prva velika prilika da pobjedom preskočimo direktnog rivala i napustimo začelje. Veliki sam optimista i vjerujem da ćemo ostvariti zacrtani cilj", zaključio je Vranešević.