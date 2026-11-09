Sloga imenovala novog trenera, sutra predstavljanje

Duško Vranešević imenovan je za novog šefa stručnog štaba dobojske Sloge.

Izvor: Promo/FK Radnik Bijeljina

Nakon što je Perica Ognjenović smijenjen s mjesta trenera Dobojlija zbog serije loših rezultata, klub je brzo reagovao i pronašao njegovog nasljednika. Iako se spekulisalo u javnosti o nekadašnjem treneru Krupe Vladimiru Iliću, Sloga se odlučila za Duška Vraneševića, nekadašnjeg trenera bijeljinskog Radnika, koji će u utorak u podne biti zvanično predstavljen kao novi šef struke.

"Rukovodstvo kluba postiglo je dogovor sa talentovanim stručnjakom, koji odmah preuzima kormilo prvog tima s ciljem ostvarivanja postavljenih takmičarskih ambicija u nastavku sezone.

Vranešević će se sutra prvi put zvanično obratiti javnosti i novinarima iznijeti svoje planove i očekivanja na novoj funkciji", saopšteno je iz dobojskog kluba.

Cilj je bez sumnje svima jasan s obzirom da je Sloga posljednja na tabeli Premijer lige Bosne i Hercegovine, pa će Vranešević imati zadatak da ponovi uspjeh koji je ostvario s Radnikom prethodne sezone kada je sačuvao semberski tim u bh. ligi.

Četrdesetpetogodišnji stručnjak je u karijeri još vodio Posušje, Tomislav, Jedinstvo, Slobodu iz Novog Grada i Zvijezdu 09.

(MONDO)