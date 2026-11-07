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Dončićeva magija ostavila i legendu bez teksta: Za njega je ovo kao slobodno bacanje

Dončićeva magija ostavila i legendu bez teksta: Za njega je ovo kao slobodno bacanje

Autor Nemanja Stanojčić
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Luka Dončić je još jednom pokazao svoju magiju, dao je nevjerovatnu trojku i ostavio bez teksta legendarnog Brusa Springstina.

Nevjerovatna trojka Luke Dončića Izvor: Printscreen/X/NBA

Luka Dončić je još jednom pokazao da je trenutno možda i najbolji igrač u NBA ligi. U pobjedi Lejkersa protiv Portlanda (124:118), ubacio je čak 53 poena, uz po pet skokova i asistencija. I ne samo to.

Svi su mogli da vide zašto toliko vremena provodi vježbajući šuteve iz ogromne udaljenosti i da nije slučajnost što ih ubacuje toliko često. Upravo je to izveo pred odlazak na poluvrijeme. U posljednjim sekundama je šutnuo trojku sa svoje polovine i ubacio. Ostavio je cijelu dvoranu bez teksta.

Među onima koji nisu mogli da vjeruju šta vide bio je i legendarni muzičar Brus Springstin. Kamere su uhvatile čuvenog Amerikanca koji nije mogao da prestane da se smije.

Inače, u prvoj četvrtini ove utakmice je Dončić dobio i tehničku jer je loptom pogodio sudiju. Samo nekoliko dana pošto je upravo Luka pokazao obezbjeđenju kog navijača da izbace sa meča, pošto je taj gospodin gađao sudiju loptom.

Rezultati:

  • Atlanta - Vašington 139:132
  • Šarlot - Boston 80:119
  • Klivlend - Filadelfija 119:95
  • Dalas - Juta 112:100
  • Memfis - Oklahoma 97:128
  • Milvoki - Toronto 107:121
  • Nju Orleans - Minesota 109:115
  • LA Lejkers - Portland 124:118
  • Sakramento - San Antonio 109:124

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Tagovi

Luka Dončić NBA liga LA Lejkers

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