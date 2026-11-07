Dončićeva magija ostavila i legendu bez teksta: Za njega je ovo kao slobodno bacanje

Luka Dončić je još jednom pokazao svoju magiju, dao je nevjerovatnu trojku i ostavio bez teksta legendarnog Brusa Springstina.

Izvor: Printscreen/X/NBA

Luka Dončić je još jednom pokazao da je trenutno možda i najbolji igrač u NBA ligi. U pobjedi Lejkersa protiv Portlanda (124:118), ubacio je čak 53 poena, uz po pet skokova i asistencija. I ne samo to.

Svi su mogli da vide zašto toliko vremena provodi vježbajući šuteve iz ogromne udaljenosti i da nije slučajnost što ih ubacuje toliko često. Upravo je to izveo pred odlazak na poluvrijeme. U posljednjim sekundama je šutnuo trojku sa svoje polovine i ubacio. Ostavio je cijelu dvoranu bez teksta.

LUKA JUST SANK IT FROM 3/4 COURT Bruce Springsteen can’t believe what he just witnessed! https://t.co/D0a9aSnwuX — NBA (@NBA)November 7, 2026

Među onima koji nisu mogli da vjeruju šta vide bio je i legendarni muzičar Brus Springstin. Kamere su uhvatile čuvenog Amerikanca koji nije mogao da prestane da se smije.

Inače, u prvoj četvrtini ove utakmice je Dončić dobio i tehničku jer je loptom pogodio sudiju. Samo nekoliko dana pošto je upravo Luka pokazao obezbjeđenju kog navijača da izbace sa meča, pošto je taj gospodin gađao sudiju loptom.

Luka gets T'd up for throwing the ball at the ref.Oh, how the tables have turned. https://t.co/uF54UeplxI — Underdog NBA (@UnderdogNBA)November 7, 2026

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