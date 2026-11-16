Ako ovo nije za MVP nagradu, šta je onda? Luka radi nešto što nikome drugom u NBA ne polazi za rukom

Luka Dončić briljira u NBA ligi - postigao je 43 poena i pomogao Lejkersima da pobijede Finiks sa 131:123.

Izvor: Kelsey Grant / Getty images / Profimedia

Luka Dončić nastavlja da dominira NBA ligom! Slovenački košarkaš odigrao je još jednu sjajnu utakmicu u dresu Lejkersa, a posebno impresivan bio je početak protiv Finiksa. Već u prvoj četvrtini ubacio je 20 poena i tako još jednom pokazao koliko je opasan od samog starta.

Dončić je drugi put ove sezone uspio da postigne najmanje 20 poena u prvoj dionici, što nikome drugom u NBA ligi nije pošlo za rukom. Zvijezda Lejkersa trenutno u prosjeku bilježi čak 14,2 poena u prvim četvrtinama, što je najbolji učinak u čitavoj ligi. Njegov tim je slavio 131:123, a Slovenac je za 36 minuta postigao 43 poena, imao je i devet asistencija i tri skoka. U šutu za tri je bio precizan pet puta iz 13 pokušaja, pa je na kraju iz igre šutirao sa 46 posto uspjeha.

Sjajna partija protiv Finiksa samo je nastavak njegove nevjerovatne forme. Dončić je u dosadašnjem dijelu sezone na prosjeku od 38,6 poena, 7,5 skokova i 7,6 asistencija po utakmici. Zabilježio je i šest mečeva sa najmanje 40 poena, a od drugog susreta u sezoni protiv Los Anđeles Klipersa nije imao utakmicu sa manje od 30 poena.

Da li je ovo sezona za MVP nagradu?

Dončić je već godinama među najboljim strijelcima NBA lige, ali mu MVP priznanje još uvijek izmiče. Iako je rano govoriti o konačnom raspletu trke, ovakve brojke ga svakako svrstavaju među kandidate za najprestižniju individualnu nagradu.

Lejkersi su, uz njegovu pomoć, vezali sedam pobjeda i trenutno su na vrhu Zapadne konferencije. Poslije ovakvog početka sezone, jasno je da će Dončić biti jedan od igrača o kojima će se najviše govoriti u nastavku takmičenja.

Šta smo vidjeli u pobjedi Lejkersa?

Gosti su, zahvaljujući posebno Luki Dončiću, već do petog minuta imali ogromnih 23:5, iako je domaćin preko Devina Bukera uglavnom smanjivao zaostatak i tako uspio da stigne na 25:17. Razlika na kraju prve četvrtine bila je više nego lagodna. Treća četvrtina je bila ta koja je napravila razliku. Lejkersi su je osvojili 40:26, što će se kasnije ispostaviti kao dovoljna razlika da se meč privede kraju bez stresa. Iako je domaćin bio znatno bolji u završnici, nije imao šansu da preokrene "plus" 24 i pored sjajne trojkaške večeri.

Na kraju, najbolji u Lejkersima bio je Dončić sa 43 poena, slijedio ga je Kventin Grims sa 22, dok je Kolin Sekston postigao 16, a Voker Kesler 14. Dvocifren učinak imali su i Matiz Tibuol i Džejk LaRavija sa po 12 poena. Na drugoj strani je Kolin Džilespi postigao 26, Luk Kenard ga je pratio sa 18, a Devin Buker je dodao 17. Džordan Gudvin i Majls Bridžis su meč završili sa po 14, dok je Koa Pit imao 10 poena

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