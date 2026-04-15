Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana.

Kao da je neko prokleo Liverpul: Napadač od 100 miliona doživio jednu od najtežih povreda

Bojan Jakovljević
Ugo Ekitike mjesecima neće igrati za Liverpul i reprezentaciju Francuske.

Ugo Ekitike Izvor: FRANCK FIFE / AFP / Profimedia

Treći najskuplji fudbaler u istoriji Liverpula Ugo Ekitike doživio je tešku povredu zbog koje će biti van terena oko godinu dana. To je ogroman udarac na četu Arnea Slota, koja će tako morati ovu sezonu da završi bez Francuza, dok se ne očekuje na terenu sve do januara-februara iduće takmičarske godine.

Šta se desilo sa Ekitikeom? U revanšu četvrtfinala Lige šampiona između Liverpula i Pari Sen Žermena doživio je rupturu ahilove tetive, tako da ga čeka pauza od najmanje devet mjeseci.

U pitanju je jedna od najgorih povreda u fudbalu kojom se nastavlja "noćna mora" za Liverpul, pošto je prethodno i drugi napadač Aleksander Isak - koga je klub sa Enfilda platio još više (oko 145 miliona evra Njukaslu) - već imao tešku povredu zbog koje je mjesecima pauzirao i tek skoro se vratio na teren.

"Nije dobro. Svi smo mogli da vidimo da nije izgledalo dobro. Gubiti utakmicu je teško, ali opet, gubitak igrača je teži, a to nam se često dešavalo ove sezone", rekao je Slot poslije poraza od Pariza, sluteći šta slijedi Ekitikeu.

Ekitike (23) je najbolji strijelac Liverpula ove sezone sa 17 golova i šest asistencija u svim takmičenjima kome je ovom povredom srušen i san o nastupu na Svjetskom prvenstvu sa Francuskom. Nije njegov nastup bio potvrđen, ali je imao dobre šanse da se nađe na spisku Dešana, usljed dobre sezone na "Enfildu". Ipak, od toga ništa.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Liverpul Ugo Ekitike

