Odlasci se nastavljaju: Novi rastanak na Enfildu, još jedna legenda odlazi

Dugogodišnji fudbaler Liverpula Endi Robertson na kraju sezone će napustiti klub

Škotski reprezentativac Endi Robertson napustiće Liverpul na kraju sezone, a klub je i zvanično potvrdio rastanak sa dugogodišnjim lijevim bekom, čime se završava jedno od najuspješnijih poglavlja u novijoj eri "crvenih". Robertsonu ugovor ističe ovog ljeta, pa će sa Enfilda otići kao slobodan igrač, baš kao i Mohamed Salah, još jedan ključni igrač generacije koju je predvodio Jirgen Klop.

Za iskusnog Škota već postoji ozbiljno interesovanje evropskih velikana. Napoli, Juventus, Atletiko Madrid i Totenhem prate njegovu situaciju, dok se povratak u Škotsku za sada ne pominje kao realna opcija. Ove sezone izgubio je mjesto u startnoj postavi, pošto je prednost dobio Miloš Kerkez, pa je i sam Robertson svjestan da je vrijeme za novi izazov u karijeri.

"I'll always look back on amazing memories at this football club, I've put my heart and soul into the club for nine years and I've not got many regrets."



U Liverpul je stigao 2017. godine iz Hal sitija za oko osam miliona funti i vrlo brzo se nametnuo kao jedan od najboljih lijevih bekova koje je klub imao u posljednjim decenijama. U dresu Liverpula odigrao je 373 utakmice i osvojio brojne trofeje - uključujući Premijer ligu, Ligu šampiona, FA kup, dva Liga kupa, Svjetsko klupsko prvenstvo i UEFA Superkup.

"Nikada nije lako napustiti klub kao što je Liverpul. Bio je ogroman dio mog života i života moje porodice u posljednjih devet godina. I ranije sam imao priliku da odem, ali nisam mogao zbog svega što ovaj klub predstavlja za mene. Ipak, fudbal ide dalje, timovi se mijenjaju i osjećam da je sada pravi trenutak da napravim naredni korak u karijeri.

Kada se osvrnem na sve ove godine, ostaju nevjerovatne uspomene. Dao sam sve od sebe za ovaj klub i nemam mnogo čega da žalim. Ovdje sam izrastao i kao igrač i kao čovjek. Klub i navijači će mi zauvijek značiti sve. Bilo je to zaista posebno putovanje", zaključio je Robertson.