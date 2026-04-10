Odlasci se nastavljaju: Novi rastanak na Enfildu, još jedna legenda odlazi

Dugogodišnji fudbaler Liverpula Endi Robertson na kraju sezone će napustiti klub
Škotski reprezentativac Endi Robertson napustiće Liverpul na kraju sezone, a klub je i zvanično potvrdio rastanak sa dugogodišnjim lijevim bekom, čime se završava jedno od najuspješnijih poglavlja u novijoj eri "crvenih". Robertsonu ugovor ističe ovog ljeta, pa će sa Enfilda otići kao slobodan igrač, baš kao i Mohamed Salah, još jedan ključni igrač generacije koju je predvodio Jirgen Klop.
Za iskusnog Škota već postoji ozbiljno interesovanje evropskih velikana. Napoli, Juventus, Atletiko Madrid i Totenhem prate njegovu situaciju, dok se povratak u Škotsku za sada ne pominje kao realna opcija. Ove sezone izgubio je mjesto u startnoj postavi, pošto je prednost dobio Miloš Kerkez, pa je i sam Robertson svjestan da je vrijeme za novi izazov u karijeri.
"I'll always look back on amazing memories at this football club, I've put my heart and soul into the club for nine years and I've not got many regrets."
Watch Andy Robertson's full interview on All Red Video.
U Liverpul je stigao 2017. godine iz Hal sitija za oko osam miliona funti i vrlo brzo se nametnuo kao jedan od najboljih lijevih bekova koje je klub imao u posljednjim decenijama. U dresu Liverpula odigrao je 373 utakmice i osvojio brojne trofeje - uključujući Premijer ligu, Ligu šampiona, FA kup, dva Liga kupa, Svjetsko klupsko prvenstvo i UEFA Superkup.
"Nikada nije lako napustiti klub kao što je Liverpul. Bio je ogroman dio mog života i života moje porodice u posljednjih devet godina. I ranije sam imao priliku da odem, ali nisam mogao zbog svega što ovaj klub predstavlja za mene. Ipak, fudbal ide dalje, timovi se mijenjaju i osjećam da je sada pravi trenutak da napravim naredni korak u karijeri.
Kada se osvrnem na sve ove godine, ostaju nevjerovatne uspomene. Dao sam sve od sebe za ovaj klub i nemam mnogo čega da žalim. Ovdje sam izrastao i kao igrač i kao čovjek. Klub i navijači će mi zauvijek značiti sve. Bilo je to zaista posebno putovanje", zaključio je Robertson.