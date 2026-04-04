Igrači Liverpula više ne slušaju trenera: Da li je ovo znak da se otkaz sprema?

Liverpul je ubjedljivo poražen od Mančester sitija, a konferencija poslije tog meča potvrđuje da igrači više ne slušaju Arnea Slota.

Izvor: Javier Borrego/Shutterstock

Liverpul je doživio poniženje, deklasiran je u četvrtfinalu FA kupa od Mančester sitija (4:0). Da stvari ne funkcionišu može da se vidi već neko vrijeme. Mohamed Salah je najavio odlazak, jedan od razloga za to je svakako i svađa sa Arneom Slotom, ali izgleda da ga ne slušaju više igrači. To pokazuje i konferencija poslije meča.

Jedan novinar pitao je holandskog stručnjaka za dešavanja na meču sa konstatacijom da njegovi igrači ne blokiraju centaršuteve, ne trče za rivalima, da ne rade osnovne fudbalske stvari i pitao ga je šta ima da kaže na sve to.

"Ne slažem se sa tim što ste rekli. U momentima ste u pravu. Ako mi kažete da od 15 utrčavanja, da svih 15 moji igrači nisu ispratili, ne slažem se. Ako gledate golove, onda vidim da se to dešava, da nisu ispraćeni igrači, nisu blokirani centaršutevi, da nisu dobijeni dueli u kaznenom prostoru. U tom slučaju ste u pravu, ali to nije priča o cijeloj utakmici. U nekim trenucima nam se to dešavalo i primili smo golove tada", odgovorio je Slot.

Postoje spekulacije već neko vreme da se vode pregovori sa Ćabijem Alonsom i da će navodno on da dođe na ljeto. Liveprul igra dvomeč sa PSŽ-om u Ligi šampiona i ukoliko ispadne priče o odlasku Slota će biti dodatno "podgrijane". Navijači već neko vrijeme žele da mu vide leđa...

Reporter to Arne Slot:



️ "Not blocking crosses, not tracking runners and things like that, they are the basics of football. The very basics of football, whether you're playing at this level or in the park. As a coach, when you ask yourself tonight, why your players aren't…pic.twitter.com/9AnBeLsrIp — Hayters TV (@HaytersTV)April 4, 2026

