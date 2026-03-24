Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana.

Mohamed Salah objavio da odlazi iz Liverpula!

Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
Kultni ofanzivac Liverpula Mohamed Salah saopštio je da će na ljeto napustiti klub.

Legendarni napadač Liverpula i jedan od najboljih igrača sveta u posljednjih 10 godina Mohamed Salah najavio je da odlazi.

"Dragi moji, nažalost, došao je trenutak. Ovo je prvi dio mog oproštaja. Odlazim iz Liverpula na kraju sezone. Htio sam da počnem time što ću reći da nikad nisam mogao da zamislim koliko će ovaj klub, ovaj grad postati dio mog života. Liverpul nije samo fudbalski klub, već je to strast, istorija, duh i ne mogu to da opišem nikome ko nije dio ovog kluba."

"Slavili smo pobjede, osvojili smo najvažnije trofeje i borili smo se zajedno kroz najteže periode naših života. Hoću da svima zahvalim koji su bili dio ovog kluba dok sam bio ovdje, posebno saigračima - bivšim i sadašnjim. Hvala i navijačima, nemam dovoljno riječi za podršku koju su mi pružili tokom najboljeg perioda moje karijere. Bili su uz mene u najtežim trenucima i to je nešto što nikad neću zaboraviti i što ću uvijek nositi sa sobom."

"Ovo nikada nije lako"

"Nikada nije lako otići. Pružili ste mi najbolji period u životu, uvijek ću biti jedan od vas, a ovaj klub će uvijek biti moj dom, kao i moje porodice. Hvala svima, zbog vas nikad neću hodati sam", saopštio je Salah i objavio snimak svih trofeja koje je osvojio sa Liverpulom.

Salah je došao na Enfild u ljeto 2017. godine, u početnoj fazi mandata Jirgena Klopa i osvojio je sa Redsima dvije titule Premijer lige, kao i Ligu šampiona. Odigrao je čak 435 utakmica i dao 255 golova, uz 122 asistencije.

Na Enfildu je postao jedan od najvećih igrača u istoriji tog kluba, kao i svakako jedan od najuticajnijih od kada se igra fudbal u tom gradu. Stigao je kao igrač koji nije ostavio ni izbliza dubok trag u prethodnim timovima, Čelsiju, Fiorentini, Romi, Bazelu, kao ni u egipatskom El Mokavlunu. I postao je legenda. Takav i odlazi, jer će mu krajem juna isteći ugovor i postaće slobodan igrač.

