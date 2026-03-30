logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Liverpul sprema totalni remont: Slot uskoro dobija otkaz, vraća se legenda kluba da "probudi" najskupljeg igrača

Bojan Jakovljević
0

Prema informacijama koje stižu iz Njemačke, Ćabi Alonso će zamijeniti Arnea Slota na klupi Liverpula od naredne sezone.

"Pričao sam sa Ćabijem Alonsom, rekao mi je da za šest mjeseci dolazi da preuzme Liverpul". Ovako je Arne Slot ironično odgovorio na pitanje novinara pred meč sa Real Madridom u Ligi šampiona prije nekoliko mjeseci. Dojadila su mu tada pitanja o bivšem španskom igraču i smjeni na klupi. Izgleda da bi taj ironičan odgovor mogao da se pretvori u realnost vrlo brzo.

Prema informacijama koje stižu iz Njemačke, baš ta promjena mogla bi da se dogodi po završetku tekuće sezone. Njemački "Bild" piše da je uprava Liverpula donijela odluku i da će Alonso da sjedne na klupu bivšeg kluba uskoro.

Zanimljivo je da Alonso nije bio dio meča legendi koji je odigran za vikend na "Enfildu" što je dodatno "podgrijalo" priče o njegovom dolasku. Uglavnom se pojavljivao na utakmici koja se igra u humanitarne svrhe, tu su bili i Stiven Džerard, Fernando Tores, Piter Krauč, Tijago Alkantara, Alberto Rijera, ali ne i Ćabi. Navodno je to uradio da ne bi skretao pažnju na sebe, svjestan šta će zanimati novinare.

Liverpul igra loš fudbal pod Slotom

Svako ko je gledao mečeve Liverpula ove sezone mogao da je da vidi velike probleme u igri. Sistem koji forsira Arne Slot ne odgovara većini igrača, počevši od najskupljeg pojačanja Florijana Virca. Način na koji supertalentovani Nijemac igra za reprezentaciju Njemačke i kako je igrao u Leverkuzenu, baš pod trenerom Alonsom, najbolje govori o tome da nešto ne funkcioniše.

Zbog problema sa povrijeđenim bekovima Holanđanin koristi najboljeg igrača tima Dominika Soboslaja kao desnog beka, forsira Kodija Gakpa koji voli da igra jedan na jedan i da ne dodaje saigračima. Uz to odluka Mohameda Salaha da napusti klub na kraju tekuće sezone govori više od hiljadu riječi o odnosu sa Slotom i svađama koje je imao sa njim.

Liverpul se grčevito bori za mjesto među četiri najbolja u Premijer ligi kako bi igrao u Ligi šampiona naredne sezone. Šanse za titulu su izgubljene, dok u četvrtfinalu Lige šampiona igra protiv Pari sen Žermena. Ima šansu za titulu još u FA Kupu gdje igra sa Mančester sitijem u četvrtfinalu. Ako ostane bez ijednog trofeja, biće to debakl od sezone u kojoj su u ljetnom prelaznom roku potrošili skoro 500 miliona evra...

Tagovi

Liverpul Arne Slot Ćabi Alonso

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC