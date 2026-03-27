Džon Tošak se nasmijao na sinove tvrdnje o demenciji: "Zaboravio sam samo promašene golove"

Nebojša Šatara
Legenda Liverpula i nekadašnji selektor Velsa Džon Tošak demantovao je tvrdnje svog sina Kamerona da se bori s demencijom.

Sedamdesetsedmogodišnji nekadašnji fudbaler i trener, koji je u karijeri vodio između ostalih i Real Madrid, našalio se na pitanje o demenciji.

"Još ne", rekao je Tošak, a njegova supruga Maj Angulo bila je zaprepaštena Kameronovim tvrdnjama o "njegovoj borbi sa demencijom".

U razgovoru za španski list "El Diario Vasko" gospođa Tošak koja sa suprugom živi u katalonskoj pokrajini Đirona, istakla da je kovid ostavio njenog supruga s ozbiljnim fizičkim i mentalnim komplikacijama, ali je odbacila tvrdnje o demenciji.

"Kameron zna samo ono o čemu vrlo rijetko razgovara telefonom sa svojim ocem. Nije ga vidio dvije godine. Zato me stvarno iznenadilo što je to rekao", rekla je gospođa Tošak o Kameronu, koji trenutno živi na Tajlandu, gdje je pomoćni trener u tamošnjem prvoligašu Buriram junajtedu.

Bivši trener Real Madrida, Real Sosijeda i nekadašnji selektor Makedonije pozvao je novinara španskog "El Munda" da ga posjeti u njegovoj kući gdje živi sa suprugom i pet pasa.

"Demencija? Još ne!", rekao je Tošak i šaljivo dodao:

"Zaboravio sam sve golove koje sam promašio, ali savršeno se sjećam onih koje sam postigao", rekao je Tošak, koji je odigrao više od 200 utakmica za Kardif siti prije odlaska na "Enfild", gdje je proveo osam sezona i osvojio devet trofeja. Ukupno je za Liverpul u svim takmičenjima odigrao 247 utakmica i postigao 96 golova.

