Ko mijenja Salaha u Liverpulu? Pet opcija na stolu, ali samo je jedan "igrač iz snova"

Goran Arbutina
Mohamed Salah odlazi iz Liverpula i u javnosti se spominje pet igrača koji bi mogli da ga zamijene. Ipak, samo je Majkl Olise iz Bajerna - taj.

Egipatski fudbaler Mohamed Salah potvrdio je da odlazi iz Liverpula na kraju ove sezone, godinu dana prije isteka ugovora. Nije srećan Salah ove sezone kod Arnea Slota, imali su i svađe, takođe nije ni igrao na nivou iz nekih ranijih godina, pa je tako već sada odlučeno da će moći da ode bez obeštećenja.

U emotivnoj objavi na društvenim mrežama, Salah se oprostio od navijača Liverpula kojima je donio pehar Lige šampiona i decenijama čekanu titulu Premijer lige, a sada se postavlja pitanje - ko će ga zamijeniti?

To neće biti nimalo lako kada znamo da je Salah od dolaska iz Rome u Liverpul odigrao čak 435 utakmica za "redse" i na njima upisao nevjerovatnih 255 golova i 122 asistencije, učestvovavši u osvajanju dvije titule titule u Engleskoj, kao i još dva Liga kupa, jedan FA Kup...

Ko bi mogao da ga zamijeni?

Uložio je ljetos Liverpul ogroman novac u pojačanja, doveo je Virca, Isaka i Ekitikea, dobio novu dinamiku s njima u napadu, ali je ipak potreban i jedan fudbaler koji će direktno zamijeniti Mohameda Salaha.

Glavna meta je navodno Majkl Olise, fudbaler Bajerna koji je nedavno privukao pažnju zbog oblačenja u dresu Francuske. Već je igrao u Engleskoj i nosio je dres Kristal Palasa, dok je posljednje dvije godine jedan od najboljih fudbalera Bajerna. Problem će biti u ugovoru koji ima sa minhenskim klubom sve do 2029. godine.

Osim njega priča se o Entoniju Gordonu iz Liverpula, pa mladom Janu Dijomandeu iz Lajpciga, kao i njegovom saigraču Johanu Bakajoku. Spominje se i ime Nika Vilijamsa iz Bilbaa, ali čini se da će biti teško ubijediti ga da ode iz Baskije.

