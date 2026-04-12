"Ovo ne odgovara nikome": Kapiten Liverpula progovorio o žestokim protestima u klubu

Kapiten Liverpula Virdil van Dajk pričao je o protestima navijača na "Enfildu" zbog povećanja cijena karata.

U Liverpulu je haos veći nego što djeluje. Kako što se tiče slabih rezultata, problema koje postoje između igrača i trenera Arnea Slota, tako i među navijačima. Ne samo zbog odlazaka Mohameda Salaha i Endija Robertsona na ljeto, već i zbog drugog razloga - povećanja cijena karata na "Enfildu".

Tako je na tribini gdje su najvatreniji navijači, u pobjedi protiv Fulama (2:0) bilo vidljivo da nema glavnih navijačkih transparenata. Umjesto toga se provukla parola "Ne povećanju cijena", protesti koji se neće završiti tek tako, a poznato je kakav odnos imaju navijači sa klubom i da je himna ona čuvena "Nikad nećeš hodati sam" (You'll never walk alone"). Najnoviji potez čelnika kluba govori upravo suprotno...

"Navijači su srce i duša našeg kluba. Ako oni smatraju da je potrebno da protestuju, onda je to njihovo pravo. Nadam se da će se naći rješenje sa klubom. Te stvari su van mojih okvira, iako sam kapiten. Ali, moje mišljenje je da su naši navijači klub i da su uvijek bili i uvijek će biti tako. Važno mi je da se to riješi što prije, jer ovako ne ide u korist nikome", poručio je kapiten Virdžil van Dajk.

Liverpul u teoriji može da se bori još samo za jedan trofej - u Ligi šampiona. Ispao je iz svih kupova, u Premijer ligi je peti na tabeli i ovo je svakako košmarna sezona za aktuelnog šampiona Engleske. Slijedi meč sezone sa PSŽ-om na "Enfildu" u utorak i ostaje da se vidi kako će se ponašati najvatreniji navijači... Prvi meč je pripao Parižanima kod kuće (2:0) i po šansama je moglo da bude mnogo ubjedljivije.