Trener Liverpula rekao svom igraču da je glup: Nije mogao da vjeruje zašto je isključen

Trener Liverpula Arne Slot vrlo ljut jer je Ugo Ekitike dobio crveni karton zbog neopreznosti.

Izvor: YouTube/ITV Sport/Twitter/epicredcards/Screenshot

Liverpul je na jedvite jade, ko zna koji put ove sezone, pobedio u finišu utakmice. Na "Enfildu" je pao drugoligaš Sautempton i to golom Uga Ekitikea u 85. minutu za 2:1, međutim iako je Francuz bio "meč-viner", napravio je potom potez koji pokazuje da mu fali koncentracije.

Odmah pošto je postigao gol, Ekitike je skinuo dres i podigao ga u stilu Lionela Mesija, da bi mu odmah potom prišao Frimpong i pitao ga: "Šta radiš, pa imaš žuti karton?".

Hugo Ekitike forgot that he had already received a yellow card and took off his shirt right after scoring a goal.



A moment later, he looked at the second yellow cardboard box and flew off the field.

pic.twitter.com/9K8WBGTp2A — Epic Red Cards (@epicredcards)September 23, 2025



Tek tada je Ekitike shvatio šta je uradio, a sudija nije imao kud nego da mu pokaže drugi žuti i put u svlačionicu. Prethodno je Ekitike ušao na poluvremenu umesto Isaka, koji je postigao prvi gol na meču, a zatim je nekoliko minuta kasnije Francuz završio u bilježnici zbog nesportskog poteza. Na taj detalj očigledno je zaboravio, tako da je neoprezno postupio i skinuo dres što je vrlo naljutilo njegovog trenera Arnea Slota koji je rekao da je to glup potez.

"Nije to glupo samo zato što mu je bio drugi žuti,glupo je čak i da nije imao žuti karton pre toga", bijesno je reagovao Slot koji će sa Ekitikeom sigurno imati razgovor "jedan na jedan".

"Možda sam staromodan, ali davao sam i ja neke golove. Ne na ovom nivou, ali davao sam. Da sam prošao pored trojice igrača i pogodio u same rašlje, tada bih možda mogao reći da sam sve napravio sam. Ali, ako bih dao gol kao Ekitike večeras, okrenuo bih se Kijezi i rekao: 'Ovo je zbog tebe, Federiko - sjajna asistencija, sjajno protrčavanje, nisam morao puno učiniti.' Možda sam po tom pitanju staromodan, ali to je bilo glupo, nimalo pametno".

️ Arne Slot on Hugo Ekitike's sending off:



"I think I said when I got my red card against Everton, that's always stupid.



"...I'm old-fashioned. I'm 47, and old, maybe. I haven't played at this level but I did score a few goals, and if I'd scored a goal like this, I would have…pic.twitter.com/7JBFlhuhIF — Empire of the Kop (@empireofthekop)September 23, 2025

Ekitike, napadač od 95 miliona evra koji je letos stigao iz Frankfurta, inače igra odlično ove sezone i zabilježio je već pet golova i asistenciju, ali će zbog crvenog kartona preskočiti naredni meč Liverpula u Premijer ligi jer se kazna prenosi.

