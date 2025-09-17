Haos i zamalo tuča sa navijačima na Enfildu: Palo 5 golova, Liverpul razbjesnio Simeonea u nadoknadi

Kakav meč smo vidjeli u Ligi šampiona, Liverpul i Atletiko Madrid su oduševili!

Nakon prvih mečeva Lige šampiona u kojima je Pafos uspio da uzme bod Olimpijakosu, a Bode Glimt Slaviji iz Praga, vidjeli smo pravu goleadu. Po četiri gola vidjeli smo na mečevima Bajerna i Čelsija, Pari Sen Žermena i Atalante, a pet golova dali su Liverpul i Atletiko.

Bajern je vrlo lako izašao na kraj sa Čelsijem i pobijedio 3:1 (2:1) na svom terenu. Počelo je sa autogolom Trevora Čalobe, zatim je sa penala dao gol Hari Kejn, a onda je Kol Palmer postigao pogodak za Čelsi - sve u prvih pola sata igre. Do kraja meča samo je Hari Kejn dodao još jedan gol.

PSŽ je rutinski savladao Atalantu sa 5:0. Već u prvom poluvremenu je prvak Evrope dao dva gola i to preko Markinjoša i Kvarachelije, a mogao je i treći preko Barkole koji je ipak promašio penal. Probala je Atalanta da promijeni tok meča kada su u 46. minutu na teren ušli Lazar Samardžić i Nikola Krstović, ali do kraja je još samo Mendeš dao treći gol, a Gonsalo Ramoš četvrti u samom finišu.

Ajaks je na svom terenu dočekao Inter, ali je golovima Markusa Tirama u 45. i 47. minutu tim "nerazura" uspio da odnese sva tri boda.

Haos na meču Liverpula i Atletika

Liverpul je sjajno počeo meč sa Atletiko Madridom, dva brza gola dali su prvo Endi Robertson, a zatim i Mohamed Salah. Krajem prvog poluvremena Markos Ljorente je pogodio za 2:1, a onda je u 81. minutu dao spektakularan gol za 2:2. Uhvatio je volej i postigao prelijep pogodak za 2:2. Uživajte:

Ipak kada je djelovalo da ćemo vidjeti remi, u nadoknadi vremena Virdžil Van Dajk je poslije kornera uspio da se oslobodi pored Robina Le Normana i savladao je Jana Oblaka za 3:2. Nakon toga vidjeli smo i sukob Dijega Simeonea sa navijačima rivala, pa je na kraju isključen.

