Rekao da će da izbaci Kerkeza iz tima i ispunio obećanje: Miloš gledao gol koji će ga prikovati za klupu

Endi Robertson je rekao da će izbaciti Miloša Kerkeza iz tima i odmah je ušao u startnu postavu: Da stvari budu još gore, poslije četiri minuta je dao gol.

Izvor: TV Arena sport/printscreen

Došao je Miloš Kerkez kao ogromno pojačanje u Liverpul, ali srpski fudbaler koji nastupa za Mađarsku trenutno nije u dobroj situaciji. Nakon što ga je Arne Slot izbacio sa meča sa Barnlijem sada mu Endi Robertson krade mjesto u timu.

Ušao je iskusni Škot u igru u 38. minutu duela sa Barnlijem i odlično odigrao do kraja meča, a zatim je bio starter u utakmici sa Atletiko Madridom u Ligi šampiona. Ne samo to, nego je i postigao gol već u četvrtom minutu.

Namjestili su se da šutiraju sa 18 metara Mohamed Salah i Florijan Virc, ali je na kraju Egipćanin pokušao. Nije on dao gol već Endi Robertson koga je pogodila lopta i koji je skrenuo u mrežu Jana Oblaka. Pogledajte kako:

Liverpul je potvrdio da je u sjajnoj formi samo dva minuta kasnije kada je Salah uspio da se upiše u strelce. Na asistenciju Rajana Gravenberha postigao je pogodak za 2:0.

Šta se desilo sa Milošem Kerkezom?

Fudbaler rođen U Vrbasu plaćen je 40.000.000 ovog ljeta, ali za razliku desnog beka Trenta Aleksander Arnolda Endi Roberson je ostao na lijevom boku. Počeo je Kerkez sva četiri meča u Premijer ligi, a kada je dobio brz žuti karton izvadio ga je iz igre Arne Slot. Pred cijelim stadionom mu je održao lekciju, a nakon toga je uveo Robertsona.

"Zato što je dobio žuti karton. Mislim da su navijači ovdje pomislili da imaju šanse da pobijede ako on dobije drugi žuti karton. Sa Milošem nikad nisam 100 odsto siguran kada će doći sljedeći faul", rekao je Slot poslije meča.

Robertson mu zaprijetio

"Možda budem opet starter u jednom momentu. Želim da igram i da budem starter na lijevom beku tako da ću se truditi da uđem u formu kakvu znam da mogu da imam. Reprezentativna pauza je bila dobra za mene jer sam dva puta igrao 90 minuta, osjetio sam teren i upisao dva jako dobra rezultata za Škotsku. Kerkez je mlad i mislim da to zaboravljamo. Pokušavam da mu pomognem koliko god mogu, ali želim i da ga pritisnem i da igram. On će biti startni lijevi bek Liverpula u budućnosti i na meni je da ga natjeram da napreduje. Samo mora da radi vrijedno i ne dozvoli da ovo utiče na njega. A neće uticati jer je on samopouzdanja i ja sam tu da mu pomognem. Ovo je ogroman korak, ja sam došao iz Hala, on iz Bornmuta, dosta je slično. Mnogo više očiju je na tebi u dresu Liverpula nego ova dva kluba, ali mislim da se dobro prilagodio", rekao je Endi Robertson.

