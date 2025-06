Srbin iz Vrbasa novi fudbaler Liverpula: Sa njim napadaju titulu i Ligu šampiona

Miloš Kerkez je i zvanično postao novi fudbaler Liverpula. Klub se oglasio i potvrdio sve detalje u vezi sa petogodišnjim ugovorom

Miloš Kerkez (21) novi je fudbaler Liverpula i zvanično. Momak rođen u Vrbasu, koji ne igra za reprezentaciju Srbije, odradio je sve formalnosti i predstavljen je na "Enfildu". Za njegove usluge Bornmut će dobiti obeštećenje od 47 miliona evra.

Talentovani defanzivac došao je u Liverpul kao zamjena za Endija Robertsona koji bi mogao karijeru da nastavi u Atletiko Madridu. Sa njim će "crveni" pokušati da odbrane titulu u Premijer ligi i da napadnu trofej Lige šampiona koji je prošle sezone otišao u ruke Pari Sen Žermena.

Prve korake napravio je u Vrbasu, dok je profesionalnu karijeru počeo u mađarskom Đeru. Odatle je otišao u Milan gde nije dobio šansu, pa je prešao u Az Alkmar i tu ga je primijetio Bornmut gdje je za dvije sezone ostavio sjajan utisak. Za reprezentaciju Mađarske odigrao je već 23 meča.

"Poslije ovoga ću se vratiti kući, idem u moj rodni grad da odmorim nekoliko dana. Jedva čekam da se vratim, da obučem opremu i da krenemo sa treninzima i pripremama za novu sezonu", poručio je Kerkez u prvoj zvaničnoj izjavi za sajt Liverpula i najavio da će uskoro da se vrati u Vrbas.

Zašto ne igra za Srbiju?

Miloš Kerkez nažalost neće nositi dres Srbije u budućnosti. Zašto je to tako? Objasnio je njegov otac Sebastijan Kerkez u podkastu "Indirektno".

"Dok je bio u Đeru sa 16 godina niko nas nije zvao iz Srbije, što je i normalno. Ko će bre da te zove da igraš za reprezentaciju kada si u Đeru, u drugoj ligi Mađarske. Počeo je da igra za te Mađare, za neke selekcije do 16 i 17 godina. Kada smo prešli u Milan, imali smo jedan telefonski poziv. Zvao me Nikola Lazetić, on je direktor mlađih selekcija Srbije. Taj razgovor je bio pet dana prije početka Evropskog prvenstva za selekcije do 21 godine. Bio je to normalan razgovor, ali čini mi se ništa ozbiljno. Očekivao sam da će neko da dođe kod mene kući ili da me pozove još dva ili tri puta. Ja mislim da iz Srbije nije niko pokazao neku veliku istinsku želju i trud da Miloš zaigra za Srbiju", rekao je Sebastijan.

Šta kažu iz FSS?

Ubrzo su se zbog tih izjava oglasili iz fudbalskog saveza Srbije i demantovali su te navode.

"Praksa Saveza je da razgovore vodimo sa roditeljima u situacijama kada su djeca još uvijek maloljetna. Tako je bilo i u slučaju Miloša Kerkeza, kao I u slučajevima Aleksandra Pavlovića I Stefana Bajčetića. Najmanje pet puta sam zvao oca Sebastijana i svaki taj razgovor nije trajao manje od sat vremena. I u svakom tom kontaktu, izražavao sam veliku i iskrenu želju Saveza da Miloš obuče dres Srbije. Bilo je jasno da se radi o talentovanom i perspektivnom igraču i željeli smo da bude dio naše budućnosti", poručio je Lazetić.