"Pet puta sam zvao oca, citiraću vam šta mi je rekao": Kako je Srbija ostala bez Miloša, najboljeg beka Engleske

Miloš Kerkez je sa porodicom odbio poziv Srbije i zaigrao za Mađarsku. Njegov otac tvrdi da nije postojala istinska želja da igra za svoju zemlju, direktor FSS Nikola Lazetić podsjetio da je potpuno suprotno.

Reprezentativac Mađarske i nova senzacija Premijer lige, lijevi bek Bornmuta Miloš Kerkez (21), izazvao je veliku pažnju gostujući sa svojim ocem Sebastijanom u emisiji Milana Kalinića i Predraga Popovića Popa. Tačnije, velika bura podigla se zbog riječi njegovog oca, koji je javno rekao da niko iz Fudbalskog saveza Srbije nije pokazao veliku i istinsku želju da Miloš igra za Srbiju.

"Kada smo prešli u Milan, imali smo jedan telefonski poziv. Zvao me Nikola Lazetić, on je direktor mlađih selekcija Srbije. Taj razgovor je bio pet dana prije početka Evropskog prvenstva za selekcije do 21 godine. Bio je to normalan razgovor, ali čini mi se ništa ozbiljno. Očekivao sam da će neko da dođe kod mene kući ili da me pozove još dva ili tri puta. Ja mislim da iz Srbije nije niko pokazao neku veliku istinsku želju i trud da Miloš zaigra za Srbiju", rekao je Kerkez senior.

Miloš Kerkez rođen je u Vrbasu, gdje je u tamošnjem OFK Vrbasu i počeo da igra, ali je omladinski staž proveo u nizu klubova - Rapidu iz Beča, Hodmezevašarhelju, Đeru i Milanu. Školujući se u Mađarskoj, dobio je poziv tamošnjeg nacionalnog tima.

"Dok je bio u Đeru sa 16 godina niko nas nije zvao iz Srbije, što je i normalno. Ko će bre da te zove da igraš za reprezentaciju kada si u Đeru, u drugoj ligi Mađarske. Počeo je da igra za te Mađare, za neke selekcije do 16 i 17 godina", rekao je Sebastijan i dodao: "Kada smo bili u Milanu, zvali su ga Mađari za selekcije do 18 i 19 godina. Mi smo to tada odbili, jer se u Italiji borio za bolji status. Rekao sam im tada neka zovu Mađare, neki im oni igraju za reprezentaciju, on neće da igra. Kada dođe poziv za U21, onda ćemo da dođemo", dodao je Kerkezov otac.

Epilog je taj da je Kerkez od 2022. godine "A" reprezentativac Mađarske i da je trenutno samo kapiten i as Liverpula Dominik Soboslaj skuplji od njega u nacionalnom timu - na 80 miliona evra. Kerkez prema "Transfermarktu" vrijedi čak 45 miliona i pred transferom je u Liverpul.

Lazetić je odmah odgovorio

Fudbalski savez Srbije hitno je reagovao poslije Kerkezovih izjava i naveo da su njegove tvrdnje netačne. Iz srpske "Kuće fudbala" podsjetili su da su u više navrata razgovarali sa njim o mogućnosti da Miloš igra za Srbiju.

"Fudbalski savez Srbije je u više navrata i sa punim uvažavanjem pristupio pokušajima da ubijedi mladog Miloša Kerkeza da svoju budućnost veže za reprezentaciju Srbije. Kontakti su bili višestruki, vođeni s jasnom željom da se mladom igraču pruži osjećaj poštovanja, podrške i pripadnosti", navedeno je.

Direktor mladih kategorija Saveza Nikola Lazetić je rekao da je iznenađen lakoćom sa kojom su iznesene netačne tvrdnje o navodnoj nezainteresovanosti FSS za Miloša Kerkeza. "Istina je potpuno drugačija", naveo je on.

"Praksa Saveza je da razgovore vodimo sa roditeljima u situacijama kada su djeca još uvijek maloljetna. Tako je bilo i u slučaju Miloša Kerkeza, kao I u slučajevima Aleksandra Pavlovića I Stefana Bajčetića. Najmanje pet puta sam zvao oca Sebastijana i svaki taj razgovor nije trajao manje od sat vremena. I u svakom tom kontaktu, izražavao sam veliku i iskrenu želju Saveza da Miloš obuče dres Srbije. Bilo je jasno da se radi o talentovanom i perspektivnom igraču i željeli smo da bude dio naše budućnosti".

"Za Mađarsku, da bi najlakše dobili pasoš"

"Pored direktne komunikacije, zamolio sam i Miloševe saigrače iz Milana, Radeta Krunića i Marka Lazetića, da sa njim neformalno razgovaraju, da mu prenesu našu želju i pokušaju da ga motivišu da se odluči za Srbiju. Uradili smo sve što je bilo u našoj moći, bez pritisaka i sa poštovanjem prema njegovoj odluci", kaže Lazetić i dodaje da je od samog početka bilo jasno da porodica Kerkez ima drugačije planove."

"Tokom jednog razgovora, otac Sebastijan mi je otvoreno rekao da će se Miloš opredijeliti za Mađarsku jer je to - citiram ‘najlakši i najbrži put da on i supruga dobiju mađarski pasoš.’ Takve razloge neću komentarisati, ali ih ne možemo nazvati sportskim. Zato me dodatno čudi da se sada u javnosti gradi narativ o nebrizi ili neozbiljnosti Saveza, jer je istina potpuno drugačija", naveo je Lazetić.