Trener Liverpula očitao lekciju Milošu Kerkezu pred 22.000 ljudi: Nije čekao kraj poluvremena, odmah ga izveo iz igre

Trener Liverpula očitao lekciju Milošu Kerkezu pred 22.000 ljudi: Nije čekao kraj poluvremena, odmah ga izveo iz igre

Autor Dragan Šutvić
0

Miloš Kerkez nije imao svoj dan na gostovanju Barnliju.

Arne Slot izveo Miloša Kerkeza iz igre u 38. minutu Izvor: TV Arena sport/screenshot

Mađarski internacionalac srpskog porijekla Miloš Kerkez (21) izveden je iz igre u meču svog Liverpula i Barnlija već u 38. minutu. Očigledno nezadovoljan pojedinim reakcijama svog novog lijevog beka, holandski menadžer Arne Slot uveo je umjesto njega u igru iskusnog Endija Robertsona i odmah kraj aut-linije mu ukazao na grešku.

Čim je napustio teren stadiona "Tarf Mur" pred 22.000 gledalaca, Kerkez je saslušao gdje je griješio, a potom sjeo na klupu. Prethodno je dobio žuti karton u 22. zbog simuliranja prekršaja u kaznenom prostoru Barnlija poslije duplog pasa sa Gravenbahom. Sudija Majkl Oliver istog trenutka je prekinuo igru i dodijelio loptu domaćinu, a igrači Barnlija, na čelu sa Kajlom Vokerom, zamjerili su Kerkezu to što je glumio prekršaj.

Fudbaler iz Vrbasa stigao je ovog ljeta u Liverpul iz Bornmuta za 46,9 miliona evra i odmah je u skladu s tim dobio ulogu startnog lijevog beka. Nakon što je odigrao čitav utakmice protiv Njukasla i Arsenala na početku sezone, na gostovanju Barnliju je prvi put zamijenjen.

Pogledajte kako je izgledala ta scena:

