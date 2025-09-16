Miloš odjavio Srbiju, sad mu prijeti klupa u Liverpulu? Trener mu očitao bukvicu pred svima, kapiten mu zaprijetio

Miloš Kerkez bi poslije meča sa Bornmutom u kome je zamijenjen već u 38. minutu mogao vrlo lako da sklizne na klupu Liverpula.

Dok je Miloš Kerkez dobijao lekciju od Arnea Slota pred cijelim stadionom, Endi Robertson je istrčao na teren da iskoristi rijetku šansu koju će dobiti. Zamjenik kapitena Liverpula je protiv Barnlija zamijenio Kerkeza u 38. minutu i zaprijetio mu poslije meča.

Iskusni 31-godišnji defanzivac je bio povezivan sa Atletiko Madridom ljetos, ali je ostao da se bori za mjesto u timu i sada je poručio da neće samo čekati šansu sa klupe. Iako je 10 godina mlađi reprezentativac Mađarske plaćen 40.000.000 funti, Robertson nema namjeru da se sklanja.

"Možda budem opet starter u jednom momentu. Želim da igram i da budem starter na lijevom beku tako da ću se truditi da uđem u formu kakvu znam da mogu da imam. Reprezentativna pauza je bila dobra za mene jer sam dva puta igrao 90 minuta, osjetio sam teren i upisao dva jako dobra rezultata za Škotsku", rekao je Robertson.

Šta je rekao Arne Slot?

Nakon odlaska Trenta Aleksander Arnolda u Real Madrid, Arne Slot je insistirao na novim bekovima i doveo je Džeremija Frimponga desno i Miloša Kerkeza lijevo. Sada je objasnio zašto je Kerkeza zamijenio u 38. minutu.

"Zato što je dobio žuti karton. Mislim da su navijači ovdje pomislili da imaju šanse da pobijede ako on dobije drugi žuti karton. Sa Milošem nikad nisam 100 odsto siguran kada će doći sljedeći faul", rekao je Slot.

"Kerkez je mlad i mislim da to zaboravljamo. Pokušavam da mu pomognem koliko god mogu, ali želim i da ga pritisnem i da igram. On će biti startni lijevi bek Liverpula u budućnosti i na meni je da ga natjeram da napreduje. Samo mora da radi vrijedno i ne dozvoli da ovo utiče na njega. A neće uticati jer on ima samopouzdanja i ja sam tu da mu pomognem. Ovo je ogroman korak, ja sam došao iz Hala, on iz Bornmuta, dosta je slično. Mnogo više očiju je na tebi u dresu Liverpula nego ova dva kluba, ali mislim da se dobro prilagodio", uvjeren je Endi Robertson.

Ko je Miloš Kerkez?

Iako je ovaj sjajni 21-godišnji fudbaler rođen u Vrbasu, od U17 nivoa igra za Mađarsku i sada je već skupio 25 nastupa za taj nacionalni tim. Mijenjao je omladinske škole, igrao za Rapid iz Beča i Milan, a debitovao je u Đeru.

Zatim je poslije kratke epizode u Milanu otišao u AZ Alkmar gdje se nametnuo, a onda je zaigrao za Bornmut. Poslije dvije sezone u dresu "trešnjica" prešao je u Liverpul.