Liverpul pobijedio, a Italijana na nosilima iznijeli sa terena: Potpuno ludilo i nevjerovatna glupost napadača

Liverpul je ponovo dao gol za pobjedu u završnici meča, a ono što brine sve je povreda Đovanija Leonija koji je na nosilima iznijet sa stadiona...

Izvor: Paul ELLIS / AFP / Profimedia

Liverpul je najopasniji u posljednjih deset minuta utakmice. Prosto je nevjerovatno da ekipa Arnea Slota sve pobjede upisuje golovima u samoj završnici. Tako je bilo i u Liga kupu gdje je Ugo Ekitike dao gol za prolaz u 85. minutu. I to tako što je odmah poslije gola dobio drugi žuti karton zbog skidanja dresa i morao je ranije u svlačionicu.

Holanđanin je "miješao karte", na ovom meču nije igrao niko od nosilaca, nisu bili ni na klupi igrači poput Mohameda Salaha, Virdžila van Dajka, Alisona, Dominika Soboslaja, Florijana Virca, Aleksisa Mekalistera, ali se očekivala laka pobjeda. Na kraju je izvojevana mnogo teže nego što je iko mislio. I to tako što je prvi gol dao Aleksandar Isak u 43. minutu na asistenciju Federika Kijeze poslije velike greške iskusnog golmana Aleksa Mekartija koji je praktično poklonio loptu rivalima.

Into the fourth roundpic.twitter.com/ktSeLmCNYw — Liverpool FC (@LFC)September 23, 2025

Poklonom je uzvratio Vataru Endo koji je u 76. minutu veoma loše intervenisao glavom poslije kornera, a taj poklon je iskoristio Še Čarls i izjednačio rezultat. Djelovalo je da će meč da ode na izvođenje penala, pošto su ukinuti produžeci. Ali, Ugo Ekitike se u 85. minutu upisao u strijelce tako što mu je Kijeza nesebično odložio loptu u kontri dva na jedan, nije mu bilo teško da zatrese praznu mrežu.

Hugo Ekitike scores another late winner for Liverpool, takes off his shirt to celebrate and is sent off with a second yellow



He'll miss the match vs. Crystal Palace on Saturday.pic.twitter.com/Hkr5g3OFVU — B/R Football (@brfootball)September 23, 2025

Problem je bio što je odmah poslije toga dobio drugi žuti. Prvi je dobio u 53. minutu kada je poslije faula u korist Sautemptona bacio loptu u vazduh. Skinuo je dres, počeo da slavi i onda se okrenuo ka sudiji, vjerovatno je shvatio šta je uradio. Saigrači su mu prišli da proslave i rekli su mu da će da bude isključen što se i dogodilo. Nije bilo većih uzbuđenja do kraja, tako da je domaći tim zadržao prednost i pobjedu.

Teška povreda Leonija

Very nasty whack for Leoni, but doesn’t look like anything to indicate an ACL or otherwise?pic.twitter.com/RpOlzKS68g — Luke (@_ShutUpLuke)September 23, 2025

U prvoj postavi se prvi put našao supertalentovani italijanski štoper Đovani Leoni. Odigrao je veoma dobar meč, a onda je doživio tešku povredu u 81. minutu. Izbio je loptu u opasnom napadu rivala i onda je pao. Ostao je da leži terena i imao veoma bolnu grimasu, tražio je pomoć. Ljekari Liverpula su brzo prišli i već tada se vidjelo da je situacija ozbiljna.

Da je nešto ozbiljnije u pitanju moglo je da se vidi kada su donijeta nosila i kada je na njima iznijet sa terena uz aplauze navijača. Uslijediće dodatni pregledi i analize da se utvrdi šta je u pitanju, ali na prvi pogled nije djelovalo ni malo bezazleno... Njega je zamijenio Miloš Kerkez.