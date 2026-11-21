Mnogo je onih koji kritikuju Sašu Zvereva zbog njegovih loših izdanja protiv najboljih tenisera na planeti, pa će protiv Karlosa Alkaraza moći da popravi utisak.

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Nakon što je Karlos Alkaraz potvrdio ulogu favorita u meču protiv Bena Šeltona i obezbijedio plasman u finale Završnog mastersa, isto je za rukom pošlo i najboljem igraču na planeti u ovom trenutku. Saša Zverev je savladao Danila Medvedeva (7:6, 6:4), pa će finalni meč posljednjeg turnira u sezoni biti spektakularan.

Zverev će na samom kraju teniske sezone koja je ubjedljivo najbolja u njegovoj karijeri imati priliku da uradi ono zbog čega je prethodnih mjeseci napadan. Bez obzira na to što je osvojio titule na Rolan Garosu i US openu, a zatim stigao i do prvog mjesta ATP liste, mnogi i dalje sumnjaju u Nijemca. Prije svega jer je loš kad treba da igra protiv najboljih.

Već dugo Saša Zverev nema pobjede protiv Janika Sinera, Karlosa Alkaraza i Novaka Đokovića, tenisera koji su mu u prethodnom periodu redovno davali lekcije. Zapravo, ni ostali teniseri iz svjetskog vrha nisu mu davali mnogo prostora da se razigra ove sezone.

Zato u finalu turnira u Torinu neće na talonu biti samo trofej i bodovi za ATP listu, već i ugled momka koji će preživjeti zimu na vrhu. Mnogo je onih koji će o cijeloj sezoni Saše Zvereva suditi na osnovu toga da li može da pobijedi Karlosa Alkaraza.