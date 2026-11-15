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Šta god da Zverev uradi - ne valja: Nijemac pobijedio, navijači ga napali zbog stajlinga

Šta god da Zverev uradi - ne valja: Nijemac pobijedio, navijači ga napali zbog stajlinga

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Aleksandar Zverev pojavio se u novoj opremi, a to je žestoko zasmetalo navijačima koji mu osporavaju titulu svjetskog broja 1.

Sašu Zvereva kritikuju zbog stajlinga Izvor: Marco Alpozzi/LaPresse / Shutterstock Editorial / Profimedia

Prvi teniser svijeta Aleksandar Zverev pobjedom je počeo nastup na Završnom turniru u Torinu. On je rutinski slavio protiv Rafaela Hodara sa 6:4, 6:4.

Nijemcu su bila dovoljna dva brejka, po jedan u oba seta, dok mladi Španac nije mogao ništa protiv raspoloženog rivala. Aleksandar Zverev smješten je u grupu "Džon Mekinro" zajedno sa Šeltonom, Filsom i Hodarom. U grupi "Ivan Lendl" nalaze se Alkaraz, Medvedev, Koboli i Tijafo.

Koboli, Fis, Tijafo i Hodar po prvi put nastupaju na ATP Završnom turniru, dok su Zverev i Medvedev nekadašnji šampioni. Alkaraz je prošle godine bio finalista, a Šelton je 2025. godine debitovao.

Zverev opet na meti kritika

Zverev je izašao na teren noseći torbu zlatne boje, dok je na leđima njegove jakne bio ispisan broj jedan. Time je obilježio što je godinu završio kao najbolji, ali navijačima se to nije dopalo.

Taj njegov potez su prokomentarisali kao pretjeran i arogantan, iako su to i ranije radile njegove kolege.

"A on se čudi zašto ga većina teniskih navijača MRZI", napisao je jedan navijač na mreži X, dok je drugi prokomentarisao: "On stvarno misli da je ’taj lik’. To je gotovo neprijatno."

"Izvinite, ali ovaj tip nema baš nikakvu harizmu", naveo je još jedan nezadovoljni korisnik.

Zverev nije prvi igrač koji je svoj status najboljeg tenisera svijeta obilježio novom opremom, to su ranije radili Rodžer Federer i Karlos Alkaraz.

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Tagovi

Aleksandar Zverev Tenis Završni masters

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