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Boris Beker se pokajao, sad želi da se pomiri sa Sašom Zverevom

Boris Beker se pokajao, sad želi da se pomiri sa Sašom Zverevom

Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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Nijemac Boris Beker pokušava da izgladi odnose sa Aleksandrom Zverevim.

Boris beker zeli da se pomiri sa zverevim Izvor: Paul Zimmer / imago sportfotodienst / Profimedia

Legendarni Nijemac Boris Beker pokušava da izgladi odnose sa Sašom Zverevim. Dvostruki grend slem šampion je prije nekoliko dana poručio da ga ne zanima šta njegov sunarodnik misli, pa je nekadašnji trener Novaka Đokovića sada izašao u javnost sa pomirljivom izjavom.

Boris Beker kaže da se sukob sa Aleksandrom Zverevim "previše rasplamsao" i da želi da u budućnosti izglade odnose.

Izvor: Marco Alpozzi / LaPresse / Profimedia

"Sve je previše začinjeno. Mnogo toga je preuveličano, puno je senzacionalističkih naslova. Ne moram ja tu više ništa da dodajem. Ko god pročita cio intervju u Špigelu, primijetiće da nisam pokazao nepoštovanje prema Saši", kaže Beker i dodaje:

"Najbolja stvar koja je mogla da se desi Njemačkoj jeste to što imamo tako pravu superzvijezdu. On je broj jedan na svijetu i to je ove godine zaslužio."

Zverev je prošlog mjeseca postao tek drugi njemački teniser koji je dospio na prvo mjesto ATP liste, a ujedno je i prvi Nijemac koji je godinu završio na čelu ATP liste.

Šta je rekao Zverev?

Izvor: Debby Wong / Alamy / Profimedia

  Zverev je u Beču bio nezadovoljan svojim ranim ispadanjem i direktno je odgovorio na kritike teniske javnosti, a posebno Borisa Bekera. Posebno mu je teško palo što ga mnogi nazivaju "lažnim brojem jedan".

"Postoji samo jedna osoba koja me u posljednje vrijeme konstantno kritikuje. Iskreno, njeno mišljenje me ne zanima previše. Svaki put kada bi nešto rekao, desilo bi se upravo suprotno, tako da me njegove riječi posljednjih godina uopšte nisu zanimale", izjavio je njemački teniser odsječnim tonom, što je bio odgovor na pitanje o kritikama koje dolaze od strane medija, analitičara i javnosti. Ipak, izgleda da mu je promakao intervju u kojem ga je Beker branio.

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Izvor: TV Arena sport Premium
Izvor: TV Arena sport Premium

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Tagovi

Boris Beker Aleksandar Zverev Tenis

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