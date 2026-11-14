Bivša djevojka ponovo tužila Sašu Zvereva: Tvrdi da je lagao u izjavi

Brenda Patea, bivša djevojka Saše Zvereva navodno je ponovo tužila njemačkog tenisera zbog izjave u jednom intervjuu.

Izvor: Hughes Graham/CP/ABACA / Abaca Press / Profimedia/MN Press

Saša Zverev je sada prvi teniser svijeta i sprema se za učešće na Završnom mastersu u Torinu. Pred sam početak turnira su se pojavile nove informacije koje imaju veze sa životom van terena. Njegova bivša djevojka Brenda Patea ga je ponovo tužila. Žena sa kojom je dobio kćerku se odlučila da podnese novu tužbu, tako tvrdi novinar Ben Rotenberg.

Doduše, sve ovo se uzima sa malom dozom rezerve, najviše zbog toga što je Rotenberg žestoko napadao Nijemca sve vrijeme i jasno je da ga ne voli. Ali, sada tvrdi da je Patea podnijela novu tužbu zbog izjave koju je Saša dao u intervjuu za "L'Ekip".

Zverev je tada istakao da je proglašen nevinim za tužbu koju je Patea podnijela za nasilje u porodici i za koju su dvije strane postigle nagodbu.

Zverev je, prema odluci suda u Berlinu, morao da plati 200.000 evra njoj i slučaj je završen nagodbom. Sada Brenda smatra da je Zverev svojim izjavama "opisuje kao lažljivicu i da ispada da su njene tvrdnje bile laž". Zato je podnijela novu tužbu i traži još više novca i želi da spriječi Zvereva da iznosi slične tvrdnje u budućnosti.

Big breaking news at Bounces:ATP #1 Alexander Zverev faces a new lawsuit from Brenda Patea, mother of his child, over false statements he made about their case.Zverev falsely said he was found “innocent” and that abuse accusations were “proven false.”https://t.co/xn7Wt9kYzT — Ben Rothenberg (@BenRothenberg)November 13, 2026

Zverev demantovao sve optužbe

Brenda je druga djevojka koja je optužila Sašu za fizičko zlostavljanje, prva je bila još jedna njegova bivša - Olga Šaripova. Ipak, sud u Berlinu je donio odluku o novčanoj kazni, a pravni tim njemačkog tenisera je tada demantovao sve navode.

"Procedura je bila skandalozna, nema ni govora o fer i ustavnoj proceduri. Gospodin Zverev je odbio sve optužbe koje su podignute protiv njega", navodi se u saopštenju pravnog tima Aleksandra Zvereva.