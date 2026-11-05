Boris Beker: "Saša Zverev priča ruski, roditelji su mu Rusi, zato ga ne vole"

Boris Beker je objasnio zbog čega misli da Sašu Zverev ne vole u Nemačkoj iako je prvi teniser sveta trenutno.

Izvor: Hughes Graham/CP/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Saša Zverev je prvi teniser svijeta, ali ga žestoko prozivaju i napadaju. Pa čak i u Njemačkoj, zemlji pod čijom zastavom nastupa. Zašto ga ne vole ni tamo? Odgovor na to pitanje pokušao je da pruži Boris Beker. Legendarni teniser koji ni sam ne voli novog broja jedan.

"Njegovi roditelji su Rusi, priča ruski sa svojim timom tokom mečeva. Uz sve to nije javno pričao o ratu u Ukrajini i sa ličnog aspekta to mogu da razumijem. Međutim, sve to mu ne pomaže da osvoji publiku u Njemačkoj", počeo je Beker razgovor za "Der Špigel".

Smatra da je upravo jezik jedna od stvari koja utiče na odnose Zvereva i publike u Njemačkoj.

"Kada daje intervjue na njemačkom to je obično previše suvoparno i kruto. Nije toliko fin ni u odnosu sa novinarima. Ali, kada priča na engleskom, onda pokaže svoj šarm, smisao za humor, zna da se nasmije".

Beker ima savet za Sašu

Uputio je Beker i savjet svom sunarodniku i tvrdi da to može da mu pomogne.

"Privatno sam upoznao šarmantnog i zabavnog Sašu Zvereva. Mislim da treba da se otvori više i da dozvoli ljudima da ga upoznaju. Ako želi da ga više poštuju i da ga vole, posebno u svojoj zemlji, mora da uloži više truda", zaključio je Beker.

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Pogledajte 01:05 Novak Ðoković i Saša Zverev konferencija Izvor: Youtube/Australian open Izvor: Youtube/Australian open

(MONDO)