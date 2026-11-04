Zverevu pukao film: "Ja sam jedini svjetski broj jedan koji to mora da objašnjava"

Nijemac Aleksandar Zverev frustriran je zbog poraza u Parizu i nadimka "lažni svjetski broj jedan" koji mu pripisuju neki kritičari.

Izvor: TNT sports/Screenshot

Prvi teniser svijeta Aleksandar Zverev doživio je šokantan poraz od Italijana Lorenca Musetija na startu Mastersa u Parizu 6:7, 2:6. Očigledno je Nijemcu nestalo "goriva" u finišu sezone, ali njegov status se neće menjati do kraja 2026. godine, što je postalo jasno odmah nakon povlačenja Janika Sinera.

Očekivano, Zverev je bio nezadovoljan na konferenciji za medije poslije poraza i pokazao frustraciju zbog dešavanja u posljednje vrijeme. Iako je osvojio dva grend slema ove sezone, mnogi mu osporavaju to što će godinu završiti na čelu teniskog karavana.

U posljednje vrijeme često ima emotivne konferencije, a tako je bilo i ovog puta. "Izgleda da sam jedini najbolji teniser u istoriji koji mora da objašnjava zašto mi je okej to što sam prvi na svijetu. Iskreno, počelo je jako da me nervira poslednjih nekoliko dana. Biti najbolji teniser na svijetu je dostignuće o kojem mašta svaki igrač, ali jako mi je teško da objašnjavam zašto je okej to što sam prvi. Mislim da zaslužujem da budem tu gdje jesam, iako sam izgubio danas", rekao je Zverev.

Alexander Zverev is frustrated by ‘having to explain why it’s okay for him to be world No. 1’ 1️⃣ https://t.co/NAnIYcuVyv — TNT Sports (@tntsports)November 4, 2026

Zašto mu osporavaju da je najbolji?

Tokom 2026. godine Nijemac ruskog porijekla je odigrao 12 mečeva protiv tenisera koji su u tom trenutku bili u Top 10 i izgubio je čak devet. Pobijedio je samo tri puta, odnosno na 25 odsto mečeva, što je jedan od razloga što često sluša kritike navijača i teniske javnosti.

Nedavno je izgubio i od Novaka Đokovića koji i dalje vodi u međusobnom skoru protiv Nemca 10-5. Činjenica je da su se kockice Zverevu poklopile ove sezone, ali mora mu se odati priznanje na osvajanju dva grend slema, što ove sezone nikome nije pošlo za rukom...