Saša Zverev, svjetski broj 1, ima loš skor protiv najboljih tenisera, što postavlja pitanje njegove dominacije u tenisu.
Njemački teniser Saša Zverev odigrao je najbolju godinu u karijeri, prvi put u životu stigao do grend slem titule, a zatim to potvrdio i osvajanjem prvog mjesta sa kojeg će krenuti u 2027. godinu. Ipak, pojedine brojke otkrivaju da Zverev i nije baš toliko dobar.
Tokom 2026. godine Nijemac ruskog porijekla je odigrao 12 mečeva protiv tenisera koji su u tom trenutku pripadali svjetskom vrhu i izgubio je čak devet! Pobijedio je samo tri puta, odnosno na 25 odsto mečeva, što su sramotni podaci za najboljeg igrača na planeti.
Zverev je lažni "Svjetski broj 1": Kada je važno, njega ponize najbolji
Saša Zverev je ove sezone gubio od Karlosa Alkaraza, pa četiri puta u nizu od Janika Sinera, a zatim i Tejlora Frica kojeg je kasnije uspio da pobijedi za svoju prvu pobjedu nad nekim iz vrha. Uslijedio je još jedan poraz od Sinera, pa pobjeda nad Benom Šeltonom, a zatim poraz, pobjeda i poraz protiv Aleksa de Minora.
New world #1 Alexander Zverev is now 3-9 vs. top 10 players in 2026.Such a brutal stat.— José Morgado (@josemorgado)October 31, 2026
Nedavno je i Novak Đoković bio bolji od Aleksandra Zvereva, na putu do svoje titule u Kini. Tada je Đoković zvanično bio van 10 najboljih tenisera na planeti, pa rezultat ne ulazi u ovu statistiku - iako su srpskom teniseru ti osvojeni bodovi pomogli da se vrati u Top 10!
Kada se pogleda istorija, brojke ne idu u korist Zvereva... Od početka 2025. godine do danas njemački teniser ima skor 0-18 protiv Novaka Đokovića, Janika Sinera i Karlosa Alkaraza. Kao da je potpuno zalutao u svjetski vrh.
Kada bi se gledala cijela karijera, Zverev je na učinku 5-10 protiv najboljeg tenisera svih vremena Novaka Đokovića. Negativan skor ima i protiv Rafaela Nadala i protiv Endija Mareja, dok je "pozitivan" samo protiv Rodžera Federera kojeg je uhvatio na kraju karijere.