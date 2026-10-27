"Ne zanima me šta ti pričaš": Bukti rat između Zvereva i Bekera

Nijemac Aleksandar Zverev nije zaboravio legendi sve loše riječi i komentare proteklih godina

Izvor: Debby Wong / Alamy / Profimedia

Nijemac Aleksandar Zverev će završiti godinu sa dvije grend slem titule i kao prvi teniser svijeta, a godinama je slušao kritike kako nije stvoren za najveće uspjehe. Konačno je dočekao svojih "pet minuta slave" i odlučio da im odgovori. Među njegovim najvećim kritičarima godinama je bio legendarni Boris Beker, a iako je u posljednje vrijeme "promijenio ploču", Zverev mu je sve dobro zapamtio.

Na konferenciji za medije pred start turnira u Beču, Zverev mu je poručio: "Ne zanima me tvoje mišljenje".

Iako se u više navrata spekulisalo da bi moglo do dođe do saradnje njih dvojice, sada je jasno da za to ne postoji ni najmanja šansa.

"Postoji samo jedna osoba koja me u posljednje vrijeme konstantno kritikuje. Iskreno, njeno mišljenje me ne zanima previše. Svaki put kada bi nešto rekao, desilo bi se upravo suprotno, tako da me njegove riječi posljednjih godina uopšte nisu zanimale", izjavio je njemački teniser odsječnim tonom, što je bio odgovor na pitanje o kritikama koje dolaze od strane medija, analitičara i javnosti.

Kako je Beker naljutio Zvereva?

Tokom posljednje dvije sezone, nekadašnji grend slem šampion više puta se nije slagao sa svojim zemljakom po raznim pitanjima. Dao je sebi za pravo da komentariše i dovodi u pitanje to što mu je otac trener, otvoreno nudio pomoć i jednom prilikom izjavio da ne napreduje dovoljno. Jedan od komentara koji je pogodio dvostrukog grend slem osvajača je i taj da se previše "otvorio" i da to nije pravi pristup jednog šampiona u nastajanju.

Sve ovo je Zverev upamtio i čekao priliku da mu odgovori direktno bez oklijevanja. Iako je Beker posljednjih mjeseci bio u ulozi "zaštitnika", suprotstavio se onima koji su potcjenjivali Zvereva i njegov uspjeh, on mu nije zaboravio kritike iz prošlosti i želio je da to kaže javno na konferenciji za medije. Iako ga nije nazvao po imenu, ne postoji ni najmanja dilema na koga je mislio...

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