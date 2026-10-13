Saša Zverev: "Da odgovorim ovima za koje sam lažni broj 1"

Saša Zverev postaje najbolji teniser svijeta, ali se suočava s kritikama da je 'lažni broj 1'. Pročitajte njegov odgovor na uvrede i kritike.

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Njemački teniser Saša Zverev postaće uskoro najbolji na svijetu pošto će na prvom mjestu ATP liste preskočiti Janika Sinera. Jedini koji je uopšte mogao da ga spriječi u tome ili makar odgodi slavlje, španski as Karlos Alkaraz, neočekivano je eliminisan već u trećoj rundi mastersa u Šangaju. Sad ni u teoriji nije moguće da Zverev ostane bez "krunisanja" - i biće najstariji koji je ikada po prvi put zasjeo na lidersku poziciju (nepunih 30 godina).

Uz to, Zverev će sezonu završiti kao najbolji igrač planete što sanja otkako je uzeo reket u ruke, dok mnogi pokušavaju da mu ovo slavlje pokvare raznim komentarima i kritikama. Između ostalog, Zverevu se zamjera da je "lažni broj jedan", zbog toga što je samo iskoristio povrede Alkaraza i Sinera, odnosno godine Novaka Đokovića.

Zverev odgovorio na uvrede

Prvi put otkako je postalo jasno da će Zverev preuzeti lidersku poziciju na ATP listi, njemački teniser odlučio je da se oglasi na temu o "lažnom broju jedan" i dao je zanimljiv pogled na današnji tenis.

"Znam da mnogi misle da je dobro za mene što Sinera nema na Turu. Ja uopšte ne mislim tako, već upravo suprotno. Ja nisam takva osoba. Volim da se takmičim sa najboljima na svijetu i, iako me je Janik ove godine mnogo puta pobijedio, volio bih da je na Turu sa mnom. Nadam se da će uskoro moći da se vrati na najvažnije turnire na svijetu, jer je jedan od najboljih tenisera na svijetu i zaslužuje da bude tamo", rekao je Zverev i poželio svom rivalu brz oporavak.

Patio je i Zverev zbog povreda

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Iako se sada u prvi plan stavlja da je Zverev iskoristio situaciju sa povredama Sinera i Alkaraza, Nijemac ističe da je i sam imao brojne povrede zbog kojih nije igrao, a tada to niko nije spominjao.

"Takve povrede, kao Sinerova, imaju tendenciju da se ponavljaju ako se ne liječe na pravi način. Moja pauza iz 2022. godine bila je drugačija od Sinerove. Moja povreda se dogodila baš iznenada - pokidao sam čak sedam ligamenata i slomio dvije kosti u desnom skočnom zglobu. Tačno sam znao šta treba da uradim kako bih se oporavio", rekao je Zverev o teškoj povredi tokom polufinala Rolan Garosa 2022. godine.

"Bilo mi je potrebno sedam mjeseci da se vratim na teren, što nije bilo dugo, a zatim još godinu dana da ponovo dostignem svoj teniski nivo. Mislim da Sineru neće biti potrebno toliko vremena, jer nije ništa polomio. Barem je to ono što sam ja razumio."

Šta je Zverev uradio u 2026?

Saša Zverev ima najviše pobjeda od svih tenisera na ATP turu u 2026. godini (jedini preko 60), a najznačajnije su one koje je ostvario na Rolan Garosu i US openu, gdje je došao do svojih prvih grend slem titula. Uz to, igrao je takođe i finale Vimbldona (pobijedio ga Siner) i još polufinale Australijan opena (pobijedio ga Alkaraz).

Ono što je interesantno je da je Zverevu na ovim grend slemovima na kojima je pobjeđivao bio naklonjen žrijeb, odnosno imao je sreće da se "očisti" - kako zbog povreda, tako i zbog nekih neočekivanih eliminacija ozbiljnijih rivala.

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"Bode oči" što Zverev ima katastrofalnu statistiku protiv tenisera iz najboljih 10 u 2026. godini, tako da je dobio samo dva od 11 mečeva. Dobio je inače tek Tejlora Frica (sedmi na svijetu) u četvrtfinalu Vimbldona i Bena Šeltona (deveti na svijetu) u finalu US opena.

Nije imao uspjeha protiv Alkaraza i Sinera, dok ga je nedavno pobijedio i Novak Đoković u četvrtfinalu turnira u Pekingu. Tako protiv trojice najboljih tenisera ima 0-7 u 2026.