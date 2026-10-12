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Zverev ispisao istoriju, a svi opet pričaju o Đokoviću: Ovo je rekord koji niko nikad neće oboriti

Zverev ispisao istoriju, a svi opet pričaju o Đokoviću: Ovo je rekord koji niko nikad neće oboriti

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Aleksandar Zverev završiće godinu kao prvi teniser na svijetu, i tako prekinuti dominaciju Janika Sinera i Karlosa Alkaraza.

Aleksandar Zverev prvi na ATP listi Izvor: MATTHEW STOCKMAN / Getty images / Profimedia

Njemački teniser Aleksandar Zverev zvanično je obezbijedio prvo mjesto na kraju godine. Iako je prvi dio sezone protekao u znaku dominacije dvojice najboljih tenisera današnjice, Janika Sinera i Karlosa Alkaraza, drugi dio pripada novopečenom vlasniku dvije grend slem titule.

Italijan je završio sezonu zbog povrede koljena prije vremena, dok je Španac izgubio korak zbog četvoromjesečne pauze. Na kraju se vratio, uzeo titulu u Tokiju, ali je zaustavljen u ranoj fazi Šangaja i neće moći do čela rang liste do kraja 2026. godine.

Zverev će ovim podvigom postati prvi njemački teniser na prvom mjestu ATP liste još od Borisa Bekera 1991. godine, što je zaista nestvaran podatak.

Ako uzmemo u obzir muški i ženski tenis, Zverev će biti prvi igrač iz svoje zemlje na prvom mjestu u pojedinačnoj konkurenciji još od Anđelik Kerber 2017. godine.

Pored toga što ispisuje istoriju njemačkog tenisa, Zverev prekida dominaciju Sinera i Alkaraza na vrhu liste, a osim njih dvojice, zadnji je na čelu teniskog karavana bio Novak Đoković u aprilu 2024. godine.

Izvor: Patrick Smith / Getty images / Profimedia

"Bila je ovo fantastična sezona za mene, sa pobjedama u Parizu i Njujorku, a saznanje da ću godinu završiti na vrhu liste predstavlja ostvarenje sna. Uloženo je mnogo rada i truda da bi se postigao ovaj cilj, posebno nakon povratka poslije povrede skočnog zgloba", rekao je Zverev i zaključio:

"Radujem se što ću sezonu završiti sa stilom."

Zverev trenutno nastupa na mastersu u Šangaju, gdje je stigao do četvrtog kola. Nakon toga ga očekuje nastup na mastersu u Parizu, a zatim i učešće na završnom ATP turniru u Torinu.

Đoković neprikosnoven

Izvor: Poly Fei / Zuma Press / Profimedia

Srpski as je apsolutni rekorder po broju završenih godina kao svjetski broj 1. On je čak osam puta bio najbolji na svijetu na kraju sezone, a iza njega su daleko ostali najveći rivali Rodžer Federer i Rafael Nadal.

Ovaj istorijski uspjeh osigurao je posljednji put 2023. godine, što je bila jedna od njegovih najuspješnijih sezona u karijeri (osvojio tri grend slem titule). Srbin je iza sebe ostavio legendarnog Pita Samprasa sa šest završenih godina kao prvi na svijetu, dok su Federer i Nadal ostali na pet, koliko ima i Džimi Konors.

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Tagovi

Aleksandar Zverev Tenis ATP lista

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