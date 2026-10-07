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Đoković je oštećen u Pekingu: "Vidio sam šta mu je Zverev uradio, to nije fer"

Đoković je oštećen u Pekingu: "Vidio sam šta mu je Zverev uradio, to nije fer"

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Greg Rusedski smatra da potez Saše Zvereva u meču protiv Novaka Đokovića nije bio fer i da pravilo mora da se promijeni.

Novak Đoković oštećen protiv Saše Zvereva Izvor: Meng Gao / Alamy / Profimedia

Novak Đoković je osvojio turnir u Pekingu, uprkos tome što su ga mnogi otpisivali. Posebno pred četvrtfinalni meč protiv Saše Zvereva. Na kraju je srušio drugog tenisera svijeta poslije preokreta (4:6, 6:4, 6:4). Taj meč obilježila je i jedna kontroverzna situacija.

U drugom gemu tog meča je Đoković osvojio četvrti poen u gemu i izjednačio na 30:30. Međutim, sudija Adel Nur je tada prihvatio zahtjev njemačkog tenisera za video provjeru. I poslije pregledanog snimka je ustanovio da je promjena reklama usred poena uticala na Sašu i da se poen ponavlja. To je razljutilo Novaka, a o toj situaciji je pričao bivši teniser Greg Rusedski koji ističe da je Srbin oštećen.

"Ne bih rekao da je to fer. Ne možeš da odigraš cijeli poen i onda da kažeš 'Oh, ja bih da ga ponovim'. Sa moje tačke gledišta ako želiš da ponoviš poen, moraš da ga prekineš prije nego što se završio. To je oduvijek bilo pravilo, sve do sada", rekao je Rusedski.

Objasnio je zbog čega to pravilo mora što prije da se promijeni.

"Ako postoji neki problem ili se nešto dogodilo, prekini poen odmah. Ako ga ne prekineš, pa sačekaš i izgubiš poen, a tek tada tražiš provjeru i da ga igraš opet. Onda smatram da je to pravilo užasno", završio je Rusedski.

Šta je rekao Đoković?

Novak je imao žestoku raspravu sa sudijom kada se to dogodilo. Najviše zbog činjenice da je dozvolio Zverevu da traži video provjeru tek kada je poen izgubio. Da ga je dobio ne bi je tražio sigurno.

"Stani, stani. To nema ama baš nikakvog smisla. Saslušaj me. Znači odservirao je, odigrao naredni udarac i tek onda tražio video provjeru. Kako to ima smisla? Zar pravila ne kažu da prekidaš poen odmah, čim vidiš da postoji ometanje", govorio je Novak sudiji Nuru.

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Tagovi

Novak Đoković Aleksandar Zverev Tenis

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