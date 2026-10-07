Novak Đoković je osvojio turnir u Pekingu i pored 500 bodova je dobio i popriličnu svotu novca iz nagradnog fonda.

Izvor: Greg BAKER / AFP / Profimedia

Novak Đoković je podigao 102. trofej u karijeri. Uspio je u tome u Pekingu pošto mu je Aleks de Minor predao meč početkom drugog seta zbog povrede. Tako je po sedmi put u karijeri slavio u prestonici Kine i ima skor 34-0.

Ujedno je tako Đoković osvojio trofej na turniru iz serije 500 koji ima najveći nagradni fond. Peking je ubjedljivo najbogatiji turnir iz ove serije i Srbin će inkasirati 764.750 dolara, uz 500 ATP poena. Ni Australijanac nije loše prošao pošto je zaradio 411.480 dolara.

Vidi opis Đoković osvojio najbogatiji turnir iz serije 500: Evo koliko je novca zaradio u Pekingu Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Meng Gao / Alamy / Profimedia Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: Greg BAKER / AFP / Profimedia Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: Xie Han / Xinhua News / Profimedia Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: Adek BERRY / AFP / Profimedia Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: Meng Gao / Alamy / Profimedia Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: Meng Gao / Alamy / Profimedia Br. slika: 6 6 / 6 AD

Srpski teniser je već otputovao na Masters u Šangaju i tamo je slobodan u prvom kolu. Interesantan je podatak i da će pobjedniku u Šangaju pripasti 1.151.380 dolara i 1.000 bodova, dok će finalista dobiti 612.640 dolara i 650 poena.

Kada su u pitanju turniri iz serije 500, iza Pekinga su Barselona (pobjednik dobija 546.400 evra), Dubai (619.160), Beč (511.835 evra), Hale (483.145 evra)...

Kakve su zarade na mastersima?

Vidi opis Đoković osvojio najbogatiji turnir iz serije 500: Evo koliko je novca zaradio u Pekingu Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Arena tenis/Printscreen Br. slika: 12 1 / 12 Izvor: Arena tenis/Printscreen Br. slika: 12 2 / 12 Izvor: Arena tenis/Printscreen Br. slika: 12 3 / 12 AD Izvor: Arena tenis/Printscreen Br. slika: 12 4 / 12 Izvor: Arena tenis/Printscreen Br. slika: 12 5 / 12 Izvor: Arena tenis/Printscreen Br. slika: 12 6 / 12 AD Izvor: Arena tenis/Printscreen Br. slika: 12 7 / 12 Izvor: Arena tenis/Printscreen Br. slika: 12 8 / 12 Izvor: Arena tenis/Printscreen Br. slika: 12 9 / 12 AD Izvor: Arena tenis/Printscreen Br. slika: 12 10 / 12 Izvor: Arena tenis/Printscreen Br. slika: 12 11 / 12 Izvor: Arena tenis/Printscreen Br. slika: 12 12 / 12 AD

Turniri iz Masters serije, očekivano, nude veći nagradni fond od turnira iz serije 500. Doduše, nije razlika baš toliko velika kada se porede sa Pekingom. Tako je recimo Janik Siner za titulu u Monte Karlu dobio 974.370 evra.

Nagradni fondovi na turnirima rastu iz godine u godinu, tako da će biti zanimljivo vidjeti i kako će to da izgleda naredne sezone.