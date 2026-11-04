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Saša Zverev ispao u drugom kolu Pariza

Saša Zverev ispao u drugom kolu Pariza

Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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Novak Đoković dobio je dobru vijest pred meč sa Rinkijem Hidžikatom pošto je Saša Zverev ispao sa turnira.

Novaku djokovicu se cisti put u parizu ispao sasa zverev Izvor: Meng Gao / Alamy / Profimedia

Novak Đoković tek treba da igra svoj meč u drugom kolu turnira u Parizu i neposredno prije toga je dobio dobru vijest. Saša Zverev je ispao na samom startu turnira. Bio je slobodan u prvom kolu, a u drugom ga je dobio Lorenco Muzeti – 7:6 (7:5), 6:2.

Prvi teniser svijeta je bio na putu srpskog tenisera i po projektovanom ždrijebu mogli su da se sastanu u četvrtfinalu. Umjesto toga Muzeti će igrati protiv domaćeg predstavnika Luka van Eša u osmini finala.

Poraz Nijemca je još samo jedan dokaz koji ide u prilog tvrdnjama da je "lažni broj jedan"... Što se Novaka tiče, ako pobijedi Hidžikatu čeka pobjednika meča između Aleksa de Minora i Tomasa Martina Ečeverija.

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01:05
Novak Đoković o pobedi studenata na izborima u Srbiji
Izvor: YouTube/The Tennis Pass
Izvor: YouTube/The Tennis Pass

(MONDO)

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Tagovi

Novak Đoković Tenis Aleksandar Zverev

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