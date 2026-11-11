Boris Beker pokušao da se izvini Saši Zverevu, pa napravio još gore

I dalje se priča o sukobu dvojice najboljih njemačkih tenisera u istoriji.

Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia / CHRISTOPHE SAIDI / Sipa Press / Profimedia

Legendarni njemački teniser Boris Beker želi da stavi tačku na svađu sa prvim „reketom“ svijeta Aleksandrom Zverevim, kao i na novinske natpise koji se danima pojavljuju u njemačkim i svjetskim medijima.

Nekadašnji trener Novaka Đokovića pokušava da izgladi stvari, ali, da li je to uradio na pravi način? Tačka razdora bio je Bekerov intervju u kojem je kritikovao ponašanje sunarodnika prema novinarima.

Ubrzo je stigao javni odgovor, pošto mu je Zverev poručio da „kao i uvijek, priča mnogo gluposti“ i da mu nije jasno zašto nastavlja da ga komentariše u medijima.

Bekerovo izvinjenje

Boris je u podkastu „Beker Petkovic“ rekao kako se bez razloga stvorilo rivalstvo između njih dvojice i da Aleksandru želi sve najbolje.

Njemac je dodao da je Zverev možda reagovao pomalo ishitreno u svojim izjavama. „Ponekad je previše otvoren, ponekad previše direktan, a ponekad bi trebalo da uzme više vremena“. Da li će se ovaj način izvinjenja dopasti Zverevu? Čisto sumnjamo...

Nekadašnji as je povukao paralelu sa sopstvenom djecom, za koju kaže da nekada „vruće glave“ izgovore stvari zbog kojih kasnije zažale. Beker stoga pokazuje razumijevanje za oštre riječi teniske zvijezde, pa čak za sebe kaže da je njegov „najveći navijač“.

„Srećan sam što igra tako dobro i nadam se da će tako potrajati još dugo. Tačka“, izjavio je nekadašnji šampion Vimbldona.

Šta je tačno rekao Zverev?

Izvor: YouTube/Erste Open

Prvi teniser svijeta u posljednje vrijeme često ima emotivne konferencije, a poslije poraza u Beču je direktno odgovorio kritičarima. „Izgleda da sam jedini najbolji teniser u istoriji koji mora da objašnjava zašto mi je okej to što sam prvi na svijetu. Iskreno, počelo je jako da me nervira posljednjih nekoliko dana. Biti najbolji teniser na svijetu je dostignuće o kojem mašta svaki igrač, ali jako mi je teško da objašnjavam zašto je okej to što sam prvi. Mislim da zaslužujem da budem tu gdje jesam, iako sam izgubio danas“, rekao je Zverev.

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(MONDO)