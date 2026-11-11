Novak Đoković dio basnoslovnog projekta: Gradi se luksuzni kompleks u Majamiju, a Srbin ima glavnu riječ

Srpski as Novak Đoković postao je globalni partner brenda ATMA.

Izvor: HMB Media / Sipa USA / Profimedia

Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković učestvuje u velikom projektu sa "Aman grupom", čiji je član od 2024. godine. U pitanju je luksuzni kompleks koji će do 2031. godine nići na poznatoj lokaciji u Majamiju, a cilj je osnivanje novog ugogostiteljskog brenda ATMA.

Centralni dio velelepnog kompleksa je kula visoka 320 metara, smještena na samoj obali u četvrti Brikel. Projekat je zamišljen tako da uključuje zatvorene terene za tenis i padel sa pogledom na zaliv Biskejn, marinu u neposrednoj blizini, kao i spa i velnes centar koji se prostire na više od 11.000 kvadratnih metara.

JUST ANNOUNCED: Miami is getting another supertall skyscraper. This time, it’s on Brickell’s Waterfront and by the AMAN Group Aman Group and Novak Djokovic have unveiled ATMA Miami, a 1,049-foot luxury tower on Brickell Bay Drive.The project will feature branded residences, a luxury hotel, private members club, marina, and world-class wellness facilities.Completion expected in 2031.I’ve been sharing this project privately with my clients, and it’s now officially public.DM me for more information. — Kevin Rutois (@Kevin_Rutois)November 10, 2026

Šta je Novakova uloga?

Đoković je od prije nekoliko godina globalni partner "Aman grupe" za velnes, a sada je globalni partner brenda ATMA. On će predvoditi programe posvećene dugovječnosti, ishrani, sportovima sa reketima i velnesu.

"Tokom svoje karijere shvatio sam da se vrhunski rezultati grade na ravnoteži, gdje trening, oporavak, ishrana i mentalno blagostanje zajedno doprinose dugovečnosti i kontinuiranoj izvrsnosti", izjavio je Srbin povodom ovog projekta.

Teniski klub i život u kuli

Velnes centar je najzanimljiviji dio ovog projekta. Pored zatvorenih terena, planovi predviđaju studije za individualne i grupne treninge, posebne prostore za vježbe mobilnosti i kondicionu pripremu, medicinski velnes centar, kao i sadržaje za oporavak.

Na višim spratovima, hotel će dijeliti prostor u kuli sa brendiranim stambenim jedinicama - od onih sa jednom do onih sa pet ili više spavaćih soba - dok se na samom vrhu nalaze penthausi sa šest spavaćih soba.

Aman Group is launching Atma, a performance-living and longevity brand co-created with Novak Djokovic, the 24-time tennis Grand Slam champion. https://t.co/onet05wBMg https://t.co/h6FWxCOE0Q — The Wall Street Journal (@WSJ)November 10, 2026

Vlasnicima stambenih jedinica na raspolaganju su privatni bazen, fitnes i joga studiji, termalni spa sadržaji, salon za odmor i prostor za zajednički rad. Takođe, oni imaju prednost prilikom kandidature za članstvo u ekskluzivnom klubu "ATMA Club", u koji se ulazi isključivo na poziv. Članovima je omogućen povlašćeni pristup marini, velnes centru, restoranima i zajedničkim prostorima, uz pristup bogatom kalendaru događaja koji obuhvataju gastronomske, velnes i zabavne sadržaje.

Naziv ATMA potiče iz sanskrita i znači "duh" ili "istinsko ja", a grupa Aman planira da ovaj brend proširi kako u gradove, tako i na udaljene destinacije.

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Pogledajte 00:19 Novak Đoković na Zvezda Olimpijakos Izvor: TV Arena sport Premium Izvor: TV Arena sport Premium

(MONDO)