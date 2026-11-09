Novak napravio sebi problem: Na Australijan openu ga čeka pakao

Novak Đoković će sezonu završiti na 12. mjestu ATP liste, što znači da će na narednom Australijan openu biti u problemu.

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Izašla je nova ATP lista i Novak Đoković se našao na 12. mestu. Sa 2.940 bodova dodatno je pao za jedno mjesto na ATP listi pošto ga je prestigao Tejlor Fric.

Na prvom mjestu je Aleksander Zverev sa 9.550 bodova, Janik Siner ima 9.450, a daleko iza je Karlos Alkaraz sa 7.100 bodova. Ipak, izgleda Španac da bi sa dobrim rezultatom na Završnom mastersu mogao da se početkom sljedeće sezone umiješa u borbu za prvo mjesto.

Što se Zvereva tiče ovo mu je druga nedjelja na prvom mjestu i prestigao je Patrika Raftera koji ima samo jednu nedjelju kao svjetski broj 1, a izjednačio se sa Karlosom Mojom. Do početka naredne sezone prestići će Jevgenija Kafeljnikova, Marsela Riosa i Tomasa Mustera sa po 6 nedjelja, a jverovatno i Ferera i Njukomba sa 8 nedjelja i Marata Safina sa 9.

Ispred Novaka su i Ben Šelton, Danil Medvedev, Flavio Koboli, Artur Fis, Frensis Tijafo, Aleks de Minor, Tejlor Fric i Rafa Hodar.

Šta to znači za Novaka?

Ne brani Novak poene prije Australijan opena, pa će možda moći u recimo Adelejdu da hvata formu i da poboljša svoje mjesto pred Australijan open naredne sezone, ali neće mu to mnogo pomoći. Sada je skoro sigurno da će biti van prvih 10 nosilaca na prvom grend slemu sezone naredne godine.

To ne samo da znači da može vrlo brzo da naleti na Zvereva, Sinera ili Alkaraza već i sa ostalima iz Top 10 može da igra već u četvrtom kolu. Tako da, sve i da mu se namjesti nešto lakši žrijeb, mogzuće je da će samo prva tri kola imati nešto lakše rivale, a onda će morati na one najjače.

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