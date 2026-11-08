Niko ne zna šta će dalje Novak: Samo jedno ga sprečava da nastavi karijeru

Džim Kurijer i Greg Rusedski se pitaju kako će Đoković izgledati sljedeće sezone i kada će objaviti kraj...

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Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković ostao je bez šansi za plasman na Završni masters nakon eliminacije u drugom kolu Mastersa u Parizu i sada će sav fokus preusmjeriti na Australijan open. Ove sezone je osvojio turnir u Pekingu, stigao do finala u Melburnu i polufinala na Vimbldonu, a stručna teniska javnost se više nego ikada pita - šta dalje?

Nekadašnji asovi Džim Kurijer i Greg Rusedski kažu da ne mogu da predvide Novakov naredni korak, ali Amerikanac smatra da porodica može odigrati ključnu ulogu.

"Iskreno, više ne znam u šta da vjerujem kada je Novak u pitanju. On je neko ko stalno pomjera granice. To je nevjerovatno", rekao je Kurijer i nastavio:

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"Najviše me zanima - gdje on želi da završi karijeru? Da li, recimo, zamišlja neki savršen, idealan kraj? Znam da je više puta javno rekao da bi volio da karijeru završi na Olimpijskim igrama, pa možda će baš tako i biti. Biće mu potrebna sreća i dobro zdravlje da bi do toga stigao, jer se to neće desiti već sljedeće godine. Dakle, ima još malo vremena pred sobom."

Naglasio je da Novak uskoro puni 40 godina i da je porodici potreban prije nego što mu djeca odrastu.

"Tokom karijere je mnogo radio na svom tijelu, posebno na fleksibilnosti, kako bi ga održao u dobrom stanju. Mislim da je to bilo ključno. Ipak, zadivljujuće je što, nakon toliko vremena, on i dalje želi da pomjera svoje granice - pogotovo kada se uzme u obzir u kojoj su fazi života njegova djeca. I ja imam djecu sličnog uzrasta kao njegova, i teško mi je kada sam odvojen od njih, vrijeme prolazi, a bliži se trenutak kada možda više neće željeti da provode vrijeme s tobom. Teško je zaista ući u Novakovu glavu i razumjeti šta ga pokreće, zar ne? On je jednostavno - posebna vrsta čovjeka", kaže Džim.

Vidi opis Niko ne zna šta će dalje Novak: Samo jedno ga sprečava da nastavi karijeru Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Dubreuil Corinne/ABACA / Abaca Press / Profimedia Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: PSNEWZ / Sipa Press / Profimedia Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: Dubreuil Corinne/ABACA / Abaca Press / Profimedia Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: Dubreuil Corinne/ABACA / Abaca Press / Profimedia Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: Dubreuil Corinne/ABACA / Abaca Press / Profimedia Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: Dubreuil Corinne/ABACA / Abaca Press / Profimedia Br. slika: 6 6 / 6 AD

"On je apsolutna legenda"

Nekada najbolji britanski teniser Greg Rusedski govorio je o mogućnosti da srpski as osvoji rekordnu 25. grend slem titulu do kraja karijere.

"Sve se mora poklopiti da bi stigao do te 25. titule. Biće mu potrebno malo sreće - možda da se neki od njegovih rivala, poput Alkaraza ili Sinera, suoče sa povredama", kaže Britanac i dodaje:

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"Što se Novaka tiče, mislim da može da igra dokle god želi. On je apsolutna legenda. Za mene, on je najveći svih vremena. Znam da možemo da gledamo brojke, ali tu je i njegova dugovječnost, kao i nivo tenisa koji prikazuje u 39. godini života. Zato hajde da uživamo u njemu sve dok on želi da nastavi da igra. Iza njega je još uvijek odlična sezona i nadamo se da će nastaviti još mnogo godina", jasan je Rusedski.