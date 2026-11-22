Nejt Mejson se poslije kratke epizode u Zenitu vratio u ABA ligu i igraće za Budućnost iz Podgorice.

Izvor: MN PRESS

Veliko pojačanje dovela je Budućnost iz Podgorice. Tim iz Crne Gore potpisao je Nejta Mejsona, koji se poslije samo nekoliko mjeseci u Zenitu vraća u ABA ligu. Iskusni 31-godišnjak je u prethodne dvije sezone nastupao za Dubai.

Zapravo je Mejson jedan od prvih igrača čiji je potpis ozvaničen kada je klub oformljen. Prve sezone u Dubaiju je bio lider, a zatim je pao na kraj klupe kada je tim ušao u Evroligu. Sada će se u Podgorici boriti sa nekadašnjim NBA igračem Jogijem Ferelom i Oleksandrom Kovilarom iz Ukrajine za minute na poziciji organizatora igre.

U sezoni 2024/25. on je u ABA ligi odigrao odlično i prosječno je bilježio 11,1 poen, 4,3 asistencije, 2,1 skok i šutirao je slobodna bacanja čak 90 odsto. Ostala je zapamćena njegova partija protiv Crvene zvezde u Beogradu kada je Dubai pobijedio 107:92, a on je postigao 23 poena i imao je devet asistencija bez promašaja iz igre.

Karijera Nejta Mejsona

Nejt Mejson je poslije četiri godine na koledžu Minesota igrao jednu sezonu u razvojnoj ligi. Zatim je igrao za Hapoel Elijat u Izraelu, pa za Avtodor Saratov, da bi potom igrao u Kini i u Portoriku. Potom je nastupao za Le Man, pa Merkezefendi u Turskoj. Poslije još jedne epizode u Portoriku, proveo je dvije godine u Dubaiju.