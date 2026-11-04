Sramota navijača u Podgorici: "Naš čovjek je prešao stotine kilometara, a sačekalo ga je nasilje"

Košarkaški klub Hemnic osudio je napad na navijača u Podgorici, ističući da ovakvo ponašanje nije u skladu sa sportskim vrijednostima.

Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved

Košarkaški klub Hemnic se oglasio poslije neprijatnog incidenta koji se, prema tvrdnjama njemačkog tima, dogodio u Podgorici tokom gostovanja protiv Budućnosti. Jedini navijač koji je doputovao iz Njemačke kako bi bodrio klub je napadnut od strane osmorice domaćih navijača, koji su mu tom prilikom oteli šal.

Budućnost je u Morači slavila rezultatom 96:84 u šestom kolu Evrokupa, ali je sportski događaj ostao u sjenci onoga što se, kako tvrde iz njemačkog kluba, dogodilo jednom njihovom navijaču. Umjesto da bude dočekan kao gost i ljubitelj košarke, čovjek koji je prešao stotine kilometara kako bi pružio podršku svom timu navodno je postao meta grupe domaćih navijača.

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Iz Hemnica su se obratili i domaćem klubu, jasno stavljajući do znanja koliko ih je pogodio ovaj događaj.

"Draga Budućnosti, iza nas je bila veoma intenzivna utakmica, odigrana u fer atmosferi, u kojoj ste zasluženo slavili. Ipak, našeg jedinog navijača koji je došao u Podgoricu, prema našim saznanjima, napalo je osam vaših navijača i oduzelo mu šal", navodi se u poruci njemačkog kluba.

Iz Hemnica su posebno istakli da ovakvo ponašanje nema nikakve veze sa sportom i vrijednostima koje bi trebalo da ga prate.

"Fer-plej mora da bude osnova sporta, a navijači su njegov važan dio. Naš čovjek je prešao stotine kilometara kako bi bio uz ekipu, a umjesto sportskog gostoprimstva doživio je nasilje. Uz njega smo i želimo mu da se bezbjedno vrati kući", poručili su iz njemačkog kluba.

Navijač nije ostao bez podrške svoje ekipe. Nakon utakmice prišli su mu košarkaši i članovi stručnog štaba Hemnica, koji su željeli da mu pruže podršku poslije neprijatnosti koju je, prema navodima kluba, doživio u Podgorici.

Činjenica da je jedan čovjek sam doputovao iz Njemačke kako bi bodrio svoj tim trebalo bi da bude razlog za poštovanje, bez obzira na to za koga navija. Umjesto toga, gost iz Hemnica je, prema tvrdnjama kluba, u Crnoj Gori doživio potpuno suprotno od onoga što sport predstavlja. Zapravo, sport je te večeri bio u drugom planu.

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