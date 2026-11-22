Argentinski fudbaler Lionel Mesi prvo naslonio loptu na lice rivala, a zatim izveo aut pravo u njegovu facu.

Izvor: X/@tombogert

Fudbaleri Intera iz Majamija doživjeli su težak poraz na svom terenu, u osmini finala MLS. Od ekipe sa Floride bolji je bio Kolumbus (3:0), pa se Lionel Mesi i njegovi saigrači nalaze na pragu rane eliminacije iako su maštali o šampionskoj tituli. Meč o kojem se priča obilježio je i jedan bizaran incident u kojem je učestvovao Argentinac.

U nadoknadi prvog dijela meča, Lionel Mesi je loptom u glavu pogodio protivničkog fudbalera Gonzala Tapiju, dok je pokušavao da izvede aut. Bilo je primjetno da je Argentinac nervozan jer njegov tim gubi (1:0 u tom trenutku) i ima igrača manje (dva žuta dobio Gonzalo Lujan). Stradao je Tapija, koji je pokušavao da omete Mesija prilikom ubacivanja lopte u igru.

Lionelu Mesiju se žurilo i želio je što prije da nastavi akciju, a strijelac prvog gola na ovoj utakmici nije to dozvolio. On je prvo stao ispred argentinskog fudbalera, koji mu je loptu naslonio na lice, a zatim je Mesi izveo aut baš u njegovu facu. Pogledajte kako je to izgledalo:

Lionel Messi takes a throw-in off Gonzalo Tapia's face https://t.co/jX3tTuojHe — Tom Bogert (@tombogert)November 22, 2026

Pred timom iz Majamija sada je veoma težak zadatak. Oni će 28. novembra gostovati ekipi Kolumbusa i pokušati da nadoknade ogroman zaostatak koji imaju nakon prvog meča. Tada Lionel Mesi neće smjeti da bude nervozan već potpuno fokusiran, jer je jasno da Interu samo njegova magija može da pomogne u ovom trenutku.

Bonus video:

Pogledajte 01:13 Lionel Mesi plakao posle finala Izvor: Arena Sport Izvor: Arena Sport

(MONDO)