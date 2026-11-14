logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Nema Lionela Mesija, nema ni pobjede za Argentinu: Poraz u prvom meču bez legende

Nema Lionela Mesija, nema ni pobjede za Argentinu: Poraz u prvom meču bez legende

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Argentina je odigrala prvi meč poslije penzionisanja Lionela Mesija i izgubila je od Urugvaja

Argentina izgubila od Urugvaja Izvor: LUIS ROBAYO / AFP / Profimedia

Lionel Mesi je i zvanično završio sa reprezentacijom Argentine. Otišao je u penziju i sada reprezentacija mora bez njega. Da neće biti lako moglo je da se vidi već u prvoj utakmici bez legende. Urugvaj je slavio u Buenos Ajresu u prijateljskom meču - 2:1.

Nije bilo golova u prvom dijelu, pa je u drugom u 48. minutu Balerdi zatresao sopstvenu mrežu, da bi Arauho samo pet minuta kasnije duplirao prednost. Hulijan Alvarez je u 73. vratio nadu "gaučosima", ali nije bilo više golova.

Napad Argentinaca u ovom meču predvodili su upravo Alvarez, Tijago Almada i supertalentovani igrač Koma Niko Pas, od koga se mnogo očekuje u novoj reprezentaciji.

Naredni meč Argentina igra protiv Kostarike 18. novembra, u pitanju je još jedna prijateljska utakmica.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Argentina Urugvaj Lionel Mesi

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC