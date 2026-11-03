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Mesi otišao, njegov "tjelohranitelj" precrtan: Argentina pravi velike promjene poslije Lea

Mesi otišao, njegov "tjelohranitelj" precrtan: Argentina pravi velike promjene poslije Lea

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Argentina započinje novu eru bez Mesija: selektor Skaloni objavio spisak bez De Pola i još nekoliko iskusnih igrača. Vrijeme je da se mladi dokažu.

Spisak Argentine bez Mesija Izvor: Profimedia

U Argentini je zvanično počela era poslije Lionela Mesija, koji se oprostio prošlog mjeseca. Selektor Lionel Skaloni objavio je spisak igrača za predstojeće prijateljske utakmice tima, pri čemu je Mesijevo odsustvo ono koje najviše boli, ali nije jedino u odnosu na prethodne spiskove.

Najveća vijest je to da na spisku nema trojica važnih igrača. U Skalonijevom novom timu neće biti Rodrigo De Pol (32, Inter Majami), Đovani Lo Selso (30, Betis) i Niko Gonzales (28, Juventus). Riječ je o trojici igrača koji su veoma dugo bili uz Mesija uz nacionalnom timu. Lo Selso i Gonzales nisu imali pretjerano značajnu ulogu, ai De Polova forma je drastično opala otkako je prešao u Inter Majami iz Atletiko Madrida.

Rodrigo De Pol - uvijek prvi kraj Mesija

De Pol je godinama posmatran kao Mesijev "tjelohranitelj", igrač koji je uvijek stajao do njega kada je ekipa izlazila na teren i koji ga je prvi uzimao u zaštitu i kada je za tim bilo potrebe i kada nije. Borbeni vezista igrao je za nacionalni tim od 2018. i sabrao 95 nastupa za Argentinu.

Imajući u vidu derbi protiv rivalskog Urugvaja (13. novembra) i meč protiv Kostarike (17. novembra) mnogi su se pitali hoće li se Skaloni držati provjerenih snaga, ali je umjesto toga odlučio da započne korjenite promjene u sastavu reprezentacije.

Ostali primijetni izostanci nisu posljedica Skalonijevog ukusa. Lautaro Martinez je trenutno povrijeđen, dok se Kristijan Romero još uvijek oporavlja od svoje povrede. Leandro Paredes i Nauel Molina su suspendovani i još uvijek ne mogu da nastupaju.

Uz toliko poznatih imena koja nisu na raspolaganju, došlo je vrijeme da se istaknu i dokažu u dresu reprezentacije mladi fudbaleri poput Nika Paza (22, Komo), Matijasa Soulea (23, Roma), Franka Mastantuona (19, Fiorentina), Valentina Barka (22 Čelsi) i drugih pokažu šta znaju i označe početak nove ere za Argentinu.

Ovo je prvi spisak Argentine bez Mesija:

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Lionel Mesi, oproštaj
Izvor: Drustvene mreže
Izvor: Drustvene mreže

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Tagovi

Lionel Mesi fudbal Argentina

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