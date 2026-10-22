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Mesi se oprostio, ali selektor ostaje: Argentina mu ne dozvoljava da ode

Mesi se oprostio, ali selektor ostaje: Argentina mu ne dozvoljava da ode

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Lionel Skaloni ostaće na klupi selekcije Argentine i predvodiće ekipu najmanje do Mundijala 2030. godine.

Lionel Skaloni ostaje selektor Argentine Izvor: EPA/Luciano Gonzalez/Isaac Ortiz / imago sportfotodienst / Profimedia

Selektor fudbalske reprezentacije Argentine Lionel Skaloni prihvatio je ponudu Saveza da produži ugovor i predvodiće "gaučose" najmanje do kraja Mundijala 2030. godine, prenose brojni svhetski mediji.

Skaloni ima 48 godina, Argentinu je preuzeo poslije Mundijala u Rusiji 2018. godine i postao najuspješniji selektor u istoriji. Osvojio je Svjetsko prvenstvo u Kataru 2022. godine i dvije titule šampiona Južne Amerike - 2021. i 2024. godine.

Ove godine je stigao do finala Svjetskog prvenstva, gdje je Argenrina poražena od Španije 1:0 poslije produžetaka. Ponudu za produžetak saradnje dobio je odmah nakon finala, ali je svjesno "odložio" odgovor čekajući da se zvanično od nacionalnog tima oprosti Lionel Mesi.

Skaloni je kao fudbaler odigrao sedam utakmica za Argentinu.

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Tagovi

Lionel Skaloni fudbal Argentina

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