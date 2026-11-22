Francuski košarkaš Viktor Vembanjama impresivnim izdanjem odveo San Antonio Sparse na prvo mjesto Zapadne konferencije.

Izvor: Ronald Cortes / Getty images / Profimedia

Košarkaši San Antonio Sparsa su tokom noći između subote i nedjelje savladali Nju Orleans Pelikanse (114:91), što je dovoljno za preuzimanje prve pozicije na Zapadu. Tim iz Teksasa sada ima impresivnih 14-3 na početku sezone, baš kao i Los Anđeles Lejkersi.

Do nove pobjede u najjačoj košarkaškoj ligi na svijetu, San Antonio je predvodio njihov najbolji igrač - francuski centar Viktor Vembanjama. Prvi kandidat za MVP trofej u tekućoj sezoni završio je meč sa 50 postignutih poena, 18 skokova, pet blokada, četiri ukradene lopte i jednom asistencijom

.

Pobeda San Antonio Sparsa za prvo mesto na Zapadu NBA lige. Izvor: Youtube/GAMETIME HIGHLIGHTS

Vembanjama je 5/6 sa linije za slobodna bacanja, nevjerovatnih 15/18 za dva poena, ali i 5/11 sa distance! Sa njim na terenu Sparsi su imali čak 35 poena prednosti, što jasno pokazuje koliko je dominantan bio protiv Nju Orleansa.

Važnu ulogu u ekipi iz Teksasa imali su još Stefon Kasl sa 19 poena, odnosno Keldon Džonson i Devin Vasel sa po 10 postignutih poena. U poraženom timu najefikasniji bio je Džeremaja Firs sa 29 postignutih poena, Džordan Pul je dodao 25, a Derik Kvin je meč završio sa 15 poena.

VICTOR WEMBANYAMA BECOMES THE FIRST PLAYER SINCE 1973-74 TO RECORD 50+ PTS, 15+ REB, 4+ STL AND 5+ BLK IN A GAME! 50 PTS 18 REB 5 BLK 4 STL 5 3PM 32 MINSPURS WIN THEIR 14TH IN 15 GAMES. https://t.co/lPKk3jYNjL — NBA (@NBA)November 22, 2026

Rezultati NBA mečeva u noći između subote i nedjelje:

Njujork - Portland 97:96

Dalas - LA Klipers 110:100

Minesota - Memfis 104:95

San Antonio - Nju Orleans 114:91

Sakramento - Boston 97:96

Bonus video:

Pogledajte 00:40 Šmekerski potez Nikole Jokića Izvor: Arena 1 Premium Izvor: Arena 1 Premium

(MONDO)