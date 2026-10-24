logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Čudo se dogodilo u NBA ligi: Vembnajama dobio "rampu"!

Čudo se dogodilo u NBA ligi: Vembnajama dobio "rampu"!

Autor G.A. Izvor mondo.rs
0

Viktor Vembanjama bio je ponovo tragičar San Antonija pošto je promašio šut za produžetak protiv Hjustona.

Amen Tompson izblokirao Viktora Vembanjamu i donio pobjedu Izvor: X/@SportsCenter

San Antonio je ekipa koja važi za jednog od favorita u NBA ligi, ali je sezonu počela sa dva poraza. Viktor Vembanjama je jedan od MVP kandidata i u oba meča je bio tragičar. Protiv Hjustona je izblokiran na šutu za produžetak od strane Amena Tompsona (114:110).

Ostale su četiri sekunde do kraja meča, Vembi je dobio loptu u reketu, izgradio je sebi poziciju i izgledalo je da ništa ne može da ga zaustavi na tom putu. Mnogi su očekivali da će doći do udvajanja, ali je Amen Tompson uspeo da ga sačuva i da napravi jedan od najboljih poteza u sezoni već na samom početku sezone.

Koliko je teško bilo da ovo izvede najbolje govori podatak da je Tompson visok 201 centimetar, dok je Vembanjama visok 224 centimetra. Uprkos svemu tome uspio je da izblokira jednog od najboljih igrača današnjice. 

Možda će vas zanimati

Tagovi

Viktor Vembanjama NBA liga

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC