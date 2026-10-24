Čudo se dogodilo u NBA ligi: Vembnajama dobio "rampu"!

Viktor Vembanjama bio je ponovo tragičar San Antonija pošto je promašio šut za produžetak protiv Hjustona.

Izvor: X/@SportsCenter

San Antonio je ekipa koja važi za jednog od favorita u NBA ligi, ali je sezonu počela sa dva poraza. Viktor Vembanjama je jedan od MVP kandidata i u oba meča je bio tragičar. Protiv Hjustona je izblokiran na šutu za produžetak od strane Amena Tompsona (114:110).

Ostale su četiri sekunde do kraja meča, Vembi je dobio loptu u reketu, izgradio je sebi poziciju i izgledalo je da ništa ne može da ga zaustavi na tom putu. Mnogi su očekivali da će doći do udvajanja, ali je Amen Tompson uspeo da ga sačuva i da napravi jedan od najboljih poteza u sezoni već na samom početku sezone.

Koliko je teško bilo da ovo izvede najbolje govori podatak da je Tompson visok 201 centimetar, dok je Vembanjama visok 224 centimetra. Uprkos svemu tome uspio je da izblokira jednog od najboljih igrača današnjice.