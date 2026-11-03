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Nojer prestigao Mesija i Milera: Golman Bajerna u Madridu ispisao istoriju Lige šampiona!

Nojer prestigao Mesija i Milera: Golman Bajerna u Madridu ispisao istoriju Lige šampiona!

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić
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Manuel Nojer je prestigao Lionela Mesija i Tomasa Milera po broju utakmica u Ligi šampiona.

Manuel Nojer treći po broju nastupa u Ligi šampiona Izvor: Oscar J Barroso/AFP7 / Shutterstock Editorial / Profimedia

Minhenski Bajern ovog utorka gostuje madridskom Atletiku u okviru četvrtog kola Lige šampiona.

Na golu Bavaraca, na stadionu Vanda Metropolitano, našao se veteran Manuel Nojer, koji je ove noći ispisao istoriju Lige šampiona!

Legnedarni golman tima sa Alijanc Arene, koji je u martu proslavio 40. rođendan, večeras je upisao 164. nastup u Ligi šampiona, prestigavši tako Lionela Mesija i Tomasa Milera. Ispred proslavljenog Nijemca sada su samo Iker Kasiljas, koji je uknjižio 177 mečeva u evropskoj eliti, i Kristijano Ronaldo, koji je trenutno neprikosnoven sa šest više.

Nojer je, inače, u Ligi šampiona debitovao davne 2007. godine, 18. septembra. Tada je još uvijek branio boje Šalkea, koji je u Gelzenkirhenu odmjerio snage sa Valensijom. Meč je završen pobjedom gostiju (0:1), a od pomenuta 164 nastupa, Nojer je čak 142 odradio kao čuvar mreže Bajerna.

Primio je 157 golova, dok je mrežu sačuvao 65 puta.

(mondo.ba, D. Šutvić)

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Tagovi

Manuel Nojer Liga šampiona fudbal FK Bajern Minhen Tomas Miler Lionel Mesi

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