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Galatasaraj srušio Štutgart, Sporting slavio u Londonu!

Galatasaraj srušio Štutgart, Sporting slavio u Londonu!

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor Kurir Sport
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Galatasaraj - Štutgart 2:0, Šahtjor - Sporting 0:1 - rezultati su prva dva meča u četvrtom kolu Lige šampiona.

Liga šampiona Galatasaraj Štutgart Šahtjor Sporting Izvor: Tolga Uluturk/ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia

Odigrana su prva dva susreta četvrtog kola Lige šampiona, a pobjedama su se radovali Galatasaraj i Sporting. Turski velikan je pred svojim navijačima savladao Štutgart rezultatom 2:0, dok je portugalski predstavnik na neutralnom terenu u Londonu bio bolji od Šahtjora sa 1:0.

Galatasaraj je do značajnog trijumfa protiv njemačkog predstavnika stigao zahvaljujući odlično odrađenom prvom poluvremenu. Oba pogotka za domaći sastav postigao je Batrakov, koji je tako obilježio susret i donio svojoj ekipi dva gola prednosti.

Štutgart je pokušavao da se vrati u utakmicu, a u finišu je uspio i da zatrese mrežu preko Deniza Undava. Ipak, radost gostiju kratko je trajala, pošto je pogodak poništen, pa je Galatasaraj sačuvao prednost i upisao pobjedu od 2:0.

U drugom susretu Sporting je odneo cijeli plijen iz Londona, gdje je na neutralnom terenu, u ulozi nominalnog gosta, savladao Šahtjor minimalnim rezultatom 1:0.

Portugalci su do trijumfa stigli u drugom poluvremenu, kada je Dumbija pronašao put do mreže i postigao jedini pogodak na utakmici. Šahtjor je pokušao da odgovori i izbjegne poraz, ali nije uspio da pronađe rješenje za odbranu Sportinga.

Tako su Galatasaraj i Sporting osvojili važne bodove u četvrtom kolu elitnog evropskog takmičenja, dok Štutgart i Šahtjor ostaju bez željenog rezultata u ovoj rundi.

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Tagovi

Liga šampiona fudbal FK Galatasaraj Štutgart Šahtjor Sporting Lisabon

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