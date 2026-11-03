"Kaljinka" odjekivala Istanbulom: Rus bacio u trans navijače Galatasaraja!

Aleksej Batrakov je sa dva gola odveo Galatasaraj do pobede nad Štutgartom, a stadionom je odjekivala pjesma "Kaljinka".

Izvor: YouTube/Arena sport TV

Galatasaraj je pobijedio Štutgart 2:0 u meču Lige šampiona u Istanbulu, a heroj utakmice bio je Rus Aleksej Batrakov. Mladi ofanzivni vezista (21) bio je dvostruki strelac za turski tim i u njegovu čast je stadionom "Rams Park" odjekivala tradicionalna ruska pesma "Kaljinka". Na oduševljenje navijača.

Turkey stadium plays RUSSIAN 'KALINKA' as Galatasaray FANS go WILD after Russian star BATRAKOV SCORES against Stuttgart in Istanbul https://t.co/71ann72csu — RT (@RT_com)November 3, 2026

Batrakov je sve riješio u samo 15 minuta. U 12. je zakucao loptu u mrežu Nijemaca udarcem sa desetak metara, a onda je u 15. rutinski iskoristio šansu sa desne ivice peterca.

Pogledajte kako rešeta Aleksej Batrakov:

Galatasaraj Štutgart Izvor: YouTube/Arena sport TV

Ko je Aleksej Batrakov?

Aleksej Batrakov je ofanzivac iz grada Orehovo-Zujevo u Moskovskoj oblasti. Ponikao je u Lokomotivi iz Moskve i krajem avgusta ove godine prešao u Galatasaraj za 25 miliona evra.

Utakmica protiv Štutgarta i njegova dva gola pokazali su koliko je to bio dobar potez istanbulskog kluba, mada je on to već dokazao i u prethodnim kolima LŠ. Bio je strijelac i u pobjedi protiv Lila (4:2) i u porazu od Barselone (1:4).

Batrakov je trenutno procijenjen na 28 miliona evra i sigurno je da će mu cijena samo rasti.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!