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"Kaljinka" odjekivala Istanbulom: Rus bacio u trans navijače Galatasaraja!

"Kaljinka" odjekivala Istanbulom: Rus bacio u trans navijače Galatasaraja!

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Aleksej Batrakov je sa dva gola odveo Galatasaraj do pobede nad Štutgartom, a stadionom je odjekivala pjesma "Kaljinka".

Pjesma Kaljinka na stadionu Galatasaraja Izvor: YouTube/Arena sport TV

Galatasaraj je pobijedio Štutgart 2:0 u meču Lige šampiona u Istanbulu, a heroj utakmice bio je Rus Aleksej Batrakov. Mladi ofanzivni vezista (21) bio je dvostruki strelac za turski tim i u njegovu čast je stadionom "Rams Park" odjekivala tradicionalna ruska pesma "Kaljinka". Na oduševljenje navijača.

Batrakov je sve riješio u samo 15 minuta. U 12. je zakucao loptu u mrežu Nijemaca udarcem sa desetak metara, a onda je u 15. rutinski iskoristio šansu sa desne ivice peterca.

Pogledajte kako rešeta Aleksej Batrakov:

Galatasaraj Štutgart
Izvor: YouTube/Arena sport TV

Ko je Aleksej Batrakov?

Aleksej Batrakov je ofanzivac iz grada Orehovo-Zujevo u Moskovskoj oblasti. Ponikao je u Lokomotivi iz Moskve i krajem avgusta ove godine prešao u Galatasaraj za 25 miliona evra.

Utakmica protiv Štutgarta i njegova dva gola pokazali su koliko je to bio dobar potez istanbulskog kluba, mada je on to već dokazao i u prethodnim kolima LŠ. Bio je strijelac i u pobjedi protiv Lila (4:2) i u porazu od Barselone (1:4).

Batrakov je trenutno procijenjen na 28 miliona evra i sigurno je da će mu cijena samo rasti. 

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Tagovi

Liga šampiona fudbal FK Galatasaraj Štutgart Aleksej Batrakov

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