Kapiten Boke Juniors Leandro Paredes (32) kolabirao nakon što je njegov tim osvojio Kopa Sudamerikanu.

Izvor: X/lanumero12comar/printscreen

Fudbaleri Boke Juniors savladali su Atletiko Mineiro (2:0) i osvojili Kopa Sudamerikanu, prvi veliki međunarodni trofej nakon gotovo 20 godina. Ipak, slavlje nije moglo da prođe bez jedne veoma loše vijesti - odmah nakon meča, dok je davao intervju, kolabirao je poznati fudbaler Leandro Paredes.

Dugogodišnji reprezentativac Argentine i jedan od najzapaženijih fudbalera na prethodnom Mundijalu srušio se dok je pred televizijskim kamerama pričao o meču koji je upravo odigrao. "Srećan sam, srećan... Malo je riječi kojima mogu da opišem ovo što proživljavam. Zahvalan sam svima", rekao je Paredes i saslušao drugo pitanje, na koje nije stigao da odgovori.

Pogled mu je odlutao, a on se zatim srušio na zemlju. Odmah je pokušao da mu pomogne novinar Markel Benedeto, a zatim je Paredes dobio i adekvatnu medicinsku njegu. Leandro Paredes je nekoliko minuta proveo na zemlji, a nakon ukazane ljekarske pomoći uz pratnju je otišao do svlačionice. Pogledajte trenutak pada:

Leandro Paredes se desmayó en vivo mientras era entrevistado en DSportsAfortunadamente ya se encuentra bien https://t.co/SXF4agpotB — Boca Juniors - La Número 12 (@lanumero12comar)November 22, 2026

Leandro Paredes je meč između Boke i Atletiko Mineira počeo sa kapitenskom trakom oko ruke, ali se nije najbolje osjećao na meču. Već u 58. minutu utakmice zatražio je izmjenu, a umjesto njega je na teren kročio Tomas Belmonte. Dok je ostatak meča gledao sa klupe, Paredes se preznojavao, a čini se da su saigrači i tada pokušavali da mu pomognu.

Argentinac je insistirao da igra na ovom meču, iako se tek nedavno oporavio od povrede lista koja ga je mučila. Inače, osvojen trofej u dresu voljenog kluba posebno je značajan jer je Paredes dijete Boke, u koju se vratio nakon velike evropske karijere u Kjevu iz Verone, Romi, Empoliju, Zenitu iz Sankt Peterburga, Pari Sen Žermenu i ponovo rimskom klubu.

Tokom karijere je sa Argentinom osvojio Mundijal i dvije Kopa Amerike, čak 10 trofeja sa francuskim klubom, šampionsku titulu u Rusiji i četiri pehara u dresu koji je nosio još kao dječak. Nakon tri domaća trofeja konačno je sa Bokom stigao i do međunarodnog priznanja.

Boka Juniors prekinula 18 godina čekanja

Fudbaleri Boke Juniors osvojili su Kopa Sudamerikanu, pošto su u finalu u Barankilji savladali brazilski Atletiko Mineiro rezultatom 2:0. Argentinski velikan je tako stigao do prvog međunarodnog trofeja od 2008, a do pehara je došao sigurnom igrom i bez primljenog gola u odlučujućem meču.

Boka je pitanje pobjednika praktično riješila golovima u ključnim trenucima. Santijago Askasibar doveo je Argentince u vođstvo u 16. minutu, dok je Migel Merentijel već na početku drugog poluvremena udvostručio prednost. Njegov pogodak u 48. minutu dodatno je otežao posao Atletiko Mineiru, koji do kraja nije uspio da pronađe odgovor.

Argentinci su od početka imali kontrolu nad utakmicom, dok brazilski tim nije uspijevao da stvori ozbiljnije prilike. Boka je igrala agresivno i organizovano, a podršku je imala i sa tribina, pošto je veliki broj njenih navijača doputovao u Kolumbiju. Atletiko Mineiro je tek u završnici pokušao da ugrozi protivnički gol, ali bez dovoljno opasnih akcija koje bi mogle da promijene rezultat.

Za Boku Juniors ovo je treća titula u Kopa Sudamerikani, nakon trofeja osvojenih 2004. i 2005. Ovim trijumfom argentinski klub je izborio i plasman u Kopa Libertadores za 2027, dok je ukupno stigao do 19 međunarodnih trofeja.

(MONDO)